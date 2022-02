Sin el apoyo del pueblo no hubiéramos resistido: AMLO

El presidente de México, Andres Manuel López Obrador, visitó la ex Hacienda Plan de Guadalupe para celebrar el día del Ejército. Durante su discurso hizo referencia al problema mediático por el que atraviesa e indicó que sin el apoyo de la gente ya lo hubieran derrotado.

Fue durante su discurso donde resaltó el trabajo del Ejercito mexicano que hizo referencia a Francisco I. Madero de quien dijo que aún siendo un hombre bueno y querido no pudo llevar a cabo sus ideales democráticos, “porque no quiso, no lo permitieron las circunstancias, o no se supo crear una base social. Una organización popular que lo respaldara frente a los ataques del grupo de privilegiados que no querían perder sus concesiones y que dominaban a su anchas durante el porfiriato”.

Tras ello, el mandatario indicó que este hecho histórico deja una lección: que para un poder político dispuesto a transformar no hay mejor aliado que el propio pueblo.

“Nada se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia. La clave está en la frase del presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Indicó que “Si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos, los conservadores, corruptos ya nos habrían derrotado o habríamos tenido que rectificar y someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos, como eran antes los gobernantes: en floreros o títeres”.

Continuó: “Sin el apoyo del pueblo no hubiéramos resistido la intensa campaña emprendida desde los medios convencionales y redes sociales".

Cabe mencionar que Andrés Manuel López Obrador atraviesa por una controversia política y mediática debido a la publicación de un reportaje sobre la casa de lujo en la que vive su hijo en Estados Unidos.