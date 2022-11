Sin denuncia, al menos 30 casos de migrantes desaparecidos: Casa del Migrante en Saltillo

Luego de que trascendiera que la Fiscalía General del Estado (FGE) suma alrededor de 30 casos de migrantes desaparecidos, la Dirección de la Casa del Migrante manifestó que se estima que otros 30 más se mantienen sin denunciar. De acuerdo con Alberto Xicoténcatl, director del albergue, no todos los casos se tratan de hechos que ocurrieron en Coahuila.

Las denuncias que mantienen las autoridades son viejas, las cuales fueron presentadas por la Casa del Migrante, mismas que tienen hasta siete años.

“En ninguna ha habido ningún tipo de avance, absolutamente nada, no se sabe qué pasó con esas 30, inclusive dentro de estas hubo un grupo de siete personas que saliendo de la casa del migrante para ir a una tienda desaparecieron frente a una unidad de la policía municipal de Saltillo”, dijo.

Recordó que en este tiempo se encontraba como alcalde Jericó Abramo Masso y el albergue contaba con una patrulla en el exterior. No obstante, los casos de personas migrantes desaparecidas continúan presentando.

“No quiere decir que no sigan desapareciendo, si no las familias no saben dónde, nos siguen llegando mensajes vía WhatsApp, Facebook. Nos dicen que están buscando a sus familiares que se dirigían a Saltillo y por eso se comunican”, dijo.

No obstante, desconocen si desaparecieron antes o después de llegar a la capital de Coahuila.