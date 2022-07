Sin crecimiento

l rasgo definitorio de un acuerdo por el desarrollo es el compromiso de quienes tienen el poder para darle forma a la política, la economía y la sociedad con el fin de luchar por el crecimiento y el desarrollo". Este es el punto de partida del más más reciente libro de Stefan Dercon, Gambling on Development: Why Some Countries Win and Others Lose.

AMLO tiene todo el poder, pero no lucha por el crecimiento ni el desarrollo. Fue evidente desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Ahora lo confirma al poner en riesgo las exportaciones de México a Estados Unidos y Canadá en su obsesión por proteger a toda costa a la CFE y Pemex de la competencia. Sus objetivos centrales son otros: imponer su muy peculiar visión del mundo y consolidar a Morena en el poder.

El modelo de apertura económica y el achicamiento del Estado de los últimos 30 años fue la respuesta a la crisis de 1982. Se resolvió el desbalance macroeconómico, se estabilizó el déficit público y la balanza comercial, pero se creció menos de lo prometido.

AMLO llegó al poder con la promesa de construir algo distinto para poder crecer más. Pero no tiene un modelo de desarrollo. Tiene intuiciones. Solo una ha sido exitosa: el aumento de las remuneraciones reales de los mexicanos, ganancia que se está erosionando con la creciente inflación.

A AMLO le gusta presumir las inversiones que sí llegan al país. Pero no las impulsa. Al contrario, hay cada vez más obstáculos para quienes deseen poner su dinero en México. El gobierno no solamente persigue políticas absurdas en términos de estimular el crecimiento, sino que el desmantelamiento de ciertas agencias gubernamentales hace que invertir en México sea cada vez más complicado y arriesgado. En muchas dependencias las decisiones son opacas y se atoran con facilidad, lo cual abre la puerta a la corrupción.

Hay un deterioro en las capacidades del Estado en temas centrales, no solo por razones de derechos elementales, sino indispensables para impulsar la productividad, como el proveer servicios de salud o de educación de calidad. La violencia permanece en niveles muy altos. Los "abrazos" sólo han empoderado al crimen en muchas regiones, el cual encarece cada vez más la actividad económica.

El más extraño objetivo es su terquedad por regresarle al gobierno el monopolio del sector energético. En los años sesenta esa estrategia era una forma de impulsar el desarrollo. Ahora es lo contrario y puede llevar a costosas sanciones dentro del marco del T-MEC. Sería mucho más barato para el país establecer un impuesto generalizado para darle a la CFE un apoyo equivalente al que busca generar acosando tanto a los grandes consumidores de electricidad como a los generadores privados. Para colmo, la CFE está perdiendo más dinero que nunca.

AMLO parece concebir la relación con los empresarios como un juego de suma cero en el que, si los empresarios ganan, pierde el gobierno. No parece entender que propiciar condiciones para el surgimiento de nuevos y más prósperos negocios, incluidos en el sector energético, es la base del futuro del país y la fuente de los ingresos fiscales del gobierno.

En una democracia competitiva, crecer marginalmente durante todo un sexenio, como sucederá en el actual, debería ser suficiente para descarrilar al partido en el poder. Sin embargo, con la debilitada y desprestigiada oposición, el gobierno hoy puede darse el lujo de sabotear el crecimiento y aun así tener buenas probabilidades de que Morena retenga la Presidencia en el 2024.

Sin embargo, el crecimiento en Estados Unidos irá a la baja y las tasas de interés continuarán al alza. En el pasado esta combinación ya nos llevó a la ruptura del equilibrio macroeconómico y a una severa crisis. AMLO está obsesionado en evitarlo, pero no basta ahorrar en ciertos servicios públicos. Subsidiar las gasolinas y pelearse con el crecimiento puede terminar poniendo en riesgo ese balance.

ÁTICO

