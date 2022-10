Sin aumento a impuestos aprobamos Ley de Ingresos Federal 2023: Brigido Moreno

A unas horas de concluir la aprobación por mayoría de la Ley de Ingreso Federal 2023, Brigido Ramiro Moreno Hernández, diputado federal de Coahuila por el Partido del Trabajo, manifestó que no se aumentaron impuestos y esperan iniciar con la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos Federal (PEF) para el 2023.

El legislador federal refirió que el Paquete Fiscal que envió el Ejecutivo Federal, y durante el jueves y hasta la madrugada de este viernes se revisó y debatió la Ley de Ingresos 2023; la cual fue aprobada por mayoría.

"Destacar en proyecto de Ley de Ingresos, no hay aumento a los impuestos, que obviamente en un proyecto de austeridad como lo ha estado manejando el presidente y en un proyecto de no corrupción, en el sentido de cobrar lo que se debe, y que obviamente existen las consideraciones necesarias para los que menos tienen; en ese sentido creo que el proyecto de ingresos no va a dar los suficientes recursos para poder seguir desarrollando nuestro país", dijo Moreno Hernández.

Recordó que el próximo mes de noviembre estarán debatiendo cómo se va a gastar el ingreso que se aprobó para el 2023 y que estarán al pendiente para hacer las modificaciones que se requieran en este sentido.

Además de referir que la bancada del Partido del Trabajo, están impulsando una modificación para mayores recursos en el ámbito de la educación media terminal, pues consideran que es una situación que ayuda al desarrollo del país y a la formación de los jóvenes; por lo que van a tratar de incidir en el PEF 2023.