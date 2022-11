Simón León encuentra su camino en el regional mexicano y promueve su nuevo sencillo

El cantante lagunero, Simón León inició su camino en los escenarios en el género del pop, pero ha sido en el regional mexicano en donde encontró la luz.

Gracias a temas como Con toda la actitud, Consejo de compas y Andar soltero, Simón ha destacado en los escenarios y ahora promueve su nuevo sencillo de nombre Esto es así, al lado de Los Buitres de Sinaloa.

"Uno cuando empieza, es como todo, a veces no sabes por dónde darle y a veces cuando no sabes por dónde te empiezas a desubicar, no encuentras tu sonido, no encuentras quién te maneje, estás solo, hay un desconocimiento total hacia el medio.

"Ahí es donde empiezas a cometer errores y mucha gente ahí se desanima y abandona su carrera. Yo gracias a Dios nunca la abandoné y hoy me siento firme y en el regional mexicano, encontré el camino hacia donde voy, ya vi la luz y ya sé por dónde darle", dijo León en entrevista con El Siglo de Torreón acerca de su acierto al incursionar en el regional.

Simón se mostró emocionado de que su reciente tema, Esto es así, esté siendo del agrado de sus seguidores.

"La respuesta del público ha sido maravillosa, en pocos días el video superó el millón de visitas en YouTube. Hoy en día cuenta ya con más de 1.7 millones de reproducciones. La descarga del tema en las distintas plataformas también ha superado nuestras expectativas.

"Esto es así es un tema de la autoría de Horacio Palencia y Nathan Galente. Este tema me trae mucho sentimiento porque va dedicado a toda la gente chambeadora, a la gente que le friega desde abajo; está hecho para toda la raza que sale de su casa a buscarle para salir adelante", explicó.

Simón ya había colaborado con Los Buitres de Sinaloa en el tema Con toda la actitud y debido a la buena química que se dio con ellos, volvieron a unir fuerzas.

(FOTO: ESPECIAL)

"Sin duda, Los Buitres son un icono en la industria del regional mexicano, son muy queridos por el público y eso nos motiva a seguir componiendo temas para interpretarlos con ellos; el tema anterior que realizamos, Con toda la actitud, supera ya los 7.7 millones de visitas en YouTube y sin duda este nuevo dueto superará esos números muy pronto", externó.

Previo a la salida de Esto es así, Simón dio a conocer el tema Consejo de compas, al lado de Luis Ángel "El Flaco", del que, según contó, de igual manera fue del agrado de su audiencia.

"El video de este tema está muy próximo a llegar a los 4 millones de reproducciones. Tiene solo 4 meses que lo lanzamos y la respuesta de todo el público ha sido increíble; voy a seguir colaborando con más estrellas del regional que poco a poco iré revelando".

Por otro lado, León dio a conocer que este año ha sido muy bueno para él y seguirá laborando a marchas forzadas.

(FOTO: CORTESÍA)

"Voy a cerrar este 2022 trabajando, echando a volar la mente para buscar nuevos temas y locuras para seguir conquistando al público con nuestra música. En estos meses, gracias a Dios, he tenido bastantes presentaciones", resaltó.

Antes de finalizar la charla, Simón León envió un mensaje a todos sus paisanos.

"Yo desde chiquito me propuse ser músico y en este momento lo estoy logrando. Siento que con eso puedo inspirar a mis paisanos. Decirles que hoy en día, si no se mueven de su estado de confort, si no se mueven a esa incomodidad, a querer hacer las cosas diferentes o arriesgarse a tomar ese paso, a salirse de lo tradicional y lograr algo en la vida será difícil alcanzar sus sueños", concluyó.