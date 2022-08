Silvia Pinal es homenajeada en el Palacio de Bellas Artes

Fue la noche de este lunes cuando se llevó a cabo el homenaje en vida a la primera actriz, doña Silvia Pinal, por su larga trayectoria en el mundo del cine y el entretenimiento.

En el evento, llevado a cabo en el Palacio de Bellas Artes, asistieron grandes celebridades, entre ellas Lucía Méndez, Ignacio López Tarso, Maribel Guardia, Pepillo Origel, Laura Zapata, y por su puesto su familia, sus hijas Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán, así como Stephanie Salas y su hija Michelle Salas.

Durante el evento, se habló de la ardua trayectoria de la primera actriz, se exhibió el capítulo "Viridiana, Buñuel y Silvia Pinal", recordando el inicio de la carrera internacional de Pinal, quien después trabajó dos películas más con el afamado cineasta español. Así como su polémica y magnífica película titulada Viridiana.

Silvia Pasquel, hija de la actriz, leyó la semblanza de su madre, en la que dio cuenta de todo su arduo trabajo en cine, teatro y televisión.

La Orquesta Sinfónica Nacional acompañó a un grupo de actores que incluían a Alan Estrada, Bianca Marroquín, Fela Domínguez y a la nieta de la actriz, Stephanie Salas; en donde rescataron las obras más emblemáticas en las que participó doña Silvia Pinal: ¡Qué tal Dolly!, Gypsy, Anny es un tiro y Mame.

En una proyección de video, actores y actrices de diferentes generaciones, directores y críticos, hablaron de lo que ha significado Silvia Pinal para la cultura del espectáculo en el país y para sus carreras profesionales, el compartir escenario con ella.

Para finalizar, se llevó a cabo la tan anhelada entrega de la placa, a cargo de la doctora Lucina Jiménez, directora general del INBAL y Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional.

"Esta noche estamos de fiesta, estamos celebrando la vida, la obra, la trayectoria y la presencia brillante, contundente de Silvia Pinal, pero además, hoy, la Secretaria del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura otorgan el presente reconocimiento a la primera actriz Silvia Pinal como egresada distinguida de la escuela nacional de arte teatral. Este día, recibe un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, puesto que su legado es referente en la cultura de México, firman este reconocimiento la secretaria de México".

También en el recinto, como homenaje a los 64 años de carrera cinematográfica de Pinal, se presenta la exposición "Poética de una vida. Silvia Pinal, visión, cine y creación", que se exhibirá desde este lunes en el Museo del Palacio de Bellas Artes.

Durante todo el reconocimiento, Silvia Pinal se mostró emocionada, y feliz por el homenaje, el cual pudo disfrutar en vida y en compañía de su familia y seguidores, los cuales también se dieron cita en el recinto.

"Quiero agradecerte, madre, todas las cosas que nos ha demostrado que cualquier mujer puede hacer, porque tu has hecho más que eso, has logrado tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer, como artista, como madre. Gracias por darnos la vida, llena de disciplina y ejemplo", mencionó con orgullo Alejandra Guzmán.

Las porras, los aplausos de pie y los gritos de "Te amamos" que ella recibió con alegría, demuestran que el homenaje a la primera actriz, Silvia Pinal es más que merecido.