Silencioso, rescate de mineros en Sabinas

Hoy domingo se cumplen 11 días de registrarse un accidente en el interior de un pozo de carbón en Villa Agujita, en el municipio de Sabinas en Coahuila y donde permanecen atrapados 10 mineros; caracterizándose este día por el silencio informativo que han mantenido las autoridades de los tres órdenes de gobierno; inclusive las redes sociales oficiales que durante la semana daban cuenta de algunas acciones, este fin de semana se mantienen sin difundir información sobre el tema.

Aunque en el lugar se mantienen las actividades para contar con las condiciones de seguridad necesarias para el rescate humanitario de los 10 mineros, se mantienen trabajando las bombas en el interior de los pozos para continuar con la extracción del agua; inclusive se trabaja en el cambio de bombas, pues en algunos casos se ha registrado que algunas dejan de funcionar, precisamente porque se les mantiene trabajando las 24 horas.

Habitualmente, la información sobre los avances en los trabajos para la búsqueda y rescate de los mineros y los cuales se abalizan en el centro de mando, al terminar dicha reunión se les da a conocer a los familiares que permanecen en el interior; aunque desde el viernes se les dio a conocer que se reducirá el número de familiares directos que permanecerán en el interior de la zona acordonada, de cuatro a solo dos por minero.

Durante el décimo día de labores de rescate, a través de Mando Unificado y donde participan el Gobierno Federal, el Estado de Coahuila y el municipio de Sabinas, fue nula la información que se ha otorgado a medios de comunicación por las citadas dependencias.

Y es que, durante los fines de semana no hay conferencia matutina Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, ayer sábado no se dieron a conocer los avances en los trabajos para la búsqueda y rescate de los mineros que permanece atrapados en el interior del pozo de carbón; donde participan Laura Velázquez Alzúa y el General Luis Crescencio Sandoval, titulares de la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Mientras que, por parte del Gobierno del Estado de Coahuila, la última información que se difundió fue el comunicado emitido por el Equipo Interinstitucional de Rescate, que realizan de manera conjunta los tres órdenes de gobierno; donde se detalló que una cuadrilla de rescate descendió al Pozo 2 para retirar material que obstruía el ascenso y descenso al mismo.

Dicha cuadrilla estuvo compuesta por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como mineros voluntarios de la región, estableciendo que sustrajeron malla de alambre electrosoldada, polines de madera y 60 metros de manguera, con el objetivo de continuar con los trabajos de bombeo de agua y permitir la inspección de sus condiciones al interior.

"El descenso de la cuadrilla de trabajadores, también permitió iniciar los trabajos para colocar una bomba sumergible de 110 caballos de fuerza, que garantiza el flujo continuo de agua al exterior de la mina", además de referir que dichos trabajos se llevaron a cabo durante la noche del viernes y madrugada de este sábado.

También dieron a conocer que, alrededor de las 18:00 horas del viernes cayó una intensa lluvia sobre la zona y obligó a suspender temporalmente los trabajos, particularmente por cuestión seguridad de los trabajadores y rescatistas; reanudándose cuando se verificó que se contaban con las condiciones para seguir laborando con seguridad.

FAMILIARES DE MINEROS, DESESPERADOS

"Precisamente, por eso salimos con ustedes, porque estamos desesperados de tantos días, de más mentiras, más mentiras, a más mentiras y ya no queremos. Nosotros solo queremos y pedimos ayuda para sacar a nuestros familiares", señaló Martha María Huerta, esposa de Sergio Cruz.

También detallaron que la información sobre los avances se la proporciona la titular de la CNPC, sin embargo, desde la noche del viernes que les dio la última información, les dijo que regresaría el sábado a las ocho de la mañana y es hora de que no aparece, no la encuentran en el interior y desconocen qué pasa.

"Nos hemos dado cuenta, nosotros mismos que, desde la una, dos de la mañana se paró una bomba del pozo dos y no han hecho nada, no ha trabajado la bomba y no nos han ido a dar una explicación, no nos dicen nada, nada más nos traen largas, largas; ya estamos cansados de esto", indicó Martha María Huerta.

También dio a conocer que los familiares de los 10 mineros atrapados no quisieron dar información a los medios de comunicación, porque quisieron darle el lugar a las autoridades para que les ayudaran rápido; sin embrago, aseguró que ya se cansaron y decidieron salir porque ya necesitan a sus familiares.

"Bajo un buzo. Literal nos estaban dando el informe y le dije a la persona que nos da el informe: entonces que esperan ustedes, que el buzo entre hasta que le llegue al tobillo? Delante de todas las familias, ella me dijo que sí. Ellos no bajan", respondió Martha María Huerta, al cuestionarle si han descendido los elementos. Además de referir que, quien les dio el informe, es la Coordinadora Nacional de Protección Civil.

También consideran necesario retirar a Velázquez Alzúa como coordinadora de las labores de rescate, pues consideran que requieren de una persona que en realidad sepa la gravedad y dimensión del problema, y que no les de largas, ni mentiras; precisando que necesitan a un experto, no nada más por nombre.