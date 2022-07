Siguen problemas con exportación de carros de ferrocarril a Estados Unidos

Continúan los problemas para la exportación a Estados Unidos de carros de ferrocarril fabricados en Coahuila; el producto se queda en los patios en la frontera de Piedras Negras y sobre los rieles de Ferromex, porque los ferrocarriles de Union Pacific no se los lleva todos.

Las vías de ferrocarril están congestionadas con los carros que se fabrican en Monclova y Frontera, en empresas como Gunderson y Trinity.

Es producto para exportar Estados Unidos, pero del otro lado los rieles están saturados, debido a que no puede la compañía rielera estadounidense despejar sus patios.

Esto provoca que las fábricas de carros de ferrocarril ya no tengan en dónde poner las piezas nuevas porque Estados Unidos no les está recibiendo y causó ya el paro temporal de Gunderson, y existe el riesgo de que paralicen las otras empresas porque ya no tienen donde guardar su mercancía.

El presidente de la Canacintra (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación) delegación Monclova, Alejandro Loya Galaz, explicó que la empresa Union Pacífic intercambia en la frontera con México vagones de ferrocarril.

Explicó que llegan sus trenes a la línea divisoria y liberan un determinado número de carros, y enganchan la misma cantidad de unidades nuevas recién exportadas por México.

La producción en México supera la cantidad de vagones que envía Union Pacific para intercambio, lo que provoca que muchas de las piezas se queden en la franja fronteriza sin ser remolcadas.

La solución, dijo Loya, sería que Union Pacífic enviara máquinas solas para remolcar los carros de ferrocarril nuevos, que se amontonan en la frontera y que impiden el paso de nuevos pedidos.

La saturación en las líneas de ferrocarril en los patios fronterizos tiene en riesgo de paro a las empresas fabricantes de carros tanque y de carga de Monclova y Frontera, porque no tienen dónde resguardar su producción mientras Estados Unidos no recoja las unidades pendientes.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación dijo que tienen el compromiso de Ferromex de dar prioridad a los productos de exportación ferroviaria, pero mientras esté atorado el paso de carros en la frontera con Estados Unidos no se podrá alcanzar la fluidez necesaria para enviar la producción a los compradores norteamericanos.