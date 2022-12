¿Siguen juntos? Nueva versión de Gossip Girl revela que fue de la vida de Dan y Serena en 2022

Gossip Girl fue una serie de televisión que marcó a toda una generación de adolescentes durante su emisión entre el 2007 y 2012, a lo largo de sus temporadas, millones en el mundo se enamoraron de personajes como Serena Van Der Woodsen o Blair Waldorf. En 2021, la plataforma de video por streaming, HBO Max decidió continuar la historia con nuevos personajes.

Esta nueva versión no es un remake, sino que funciona en el mismo universo que la versión original, de hecho, ya han ocurrido varias apariciones de miembros del elenco original.

La más reciente aparición fue la del personaje de Georgina Sparks, interpretado por la actriz Michelle Trachtenberg, quien regresó al episodio seis de la segunda temporada, quien se encargó de revelar que lo que está pasando ahora con la pareja favorita de muchos: Dan Humphrey y Serena Van Der Woodsen, interpretados por Penn Badley y Blake Lively.

¿Siguen juntos en 2022?

Las declaraciones que hace Georgina en su aparición en la nueva versión de Gossip Girl, revelan que la pareja sigue juntos desde que se casaron, y ahora tienen hijos.

De acuerdo a lo que se supo en el episodio tras la aparición de Georgina, quien vuelve a hacerse relevante y ha estado entrando al departamento de Dan y Serena, aunque la pareja no tiene. En el episodio tiene a Kate como prisionera, y le cuenta todo sobre como ha estado ingresando al departamento de la pareja.

"Esta es la casa de Dan y Serena. Despidieron a su personal cuando pensaron que alguien estaba entrando por la fuerza. Al principio pensaron que era el portero, pero cuando volvieron a casa y se encontraron con esto, pusieron cámara por todas partes. Le pedí a mi hijo que reprodujera la imagen, así que ahora traerán a un experto paranormal. No tienen idea de que soy su poltergeist. He estado haciendo esto durante cinco años o seis años. Al principio fueron pequeñas molestias: tomar un calcetín o dos, bajar la calefacción. Pero luego quería un poco más de diversión, como reemplazar la leche de avena con lácteos completos. Intolerantes a lactosa de sus hijos. Han visto a todos los especialistas y nadie que está mal", según revela Georgina en el episodio, a través de Just Jared y TVLine.

Esta aparición ha despertado las esperanzas de ver algun cameo en algún momento de parte de Blake Lively y ´Pen Badley, aunque ambos actores han tenido mucho trabajo desde que terminó la serie juvenil, por un lado, Blake está casada con Ryan Raynolds y sigue haciendo mucho cine, en tanto, Penn alcanzó gran fama internacional gracias a la serie de Netflix, You.