Siete sorpresas que nos dejó la Comic-Con 2022

En su más reciente edición, la Convención Internacional de Cómics de San Diego (Comic-Con 2022) sorprendió por todas las novedades que ofrecerá el menú de entretenimiento de las plataformas de streaming y productoras televisivas más importantes. A lo largo de este año, el 2023 y 2024, será vasta la oferta de nuevas temporadas de los programas más consolidados, así como el estreno de nuevas series y películas basadas en cómics y novelas. ¡Descubre todo lo que podrás ver!

Entre las noticias emitidas durante la Comic-Con 2022, llevada a cabo desde el jueves 21 de julio y hasta hoy, las más esperadas por el público están relacionadas con la denominada "fase cinco" del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que está a próximo a lanzar contenidos relacionados con una variedad de superheroínas y superhéroes de la franquicia.

1. "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" inaugurará la fase cinco de Marvel

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" será la primera película que el UCM estrene el año que viene. El 17 de febrero llegará a la gran pantalla la historia de Cassandra Lang, la hija de Ant-Man que, en esta ocasión, -se dio a conocer- será interpretado por la actriz Kathryn Newton, conocida por participar en la serie de Netflix, "The Society" (2019). La estabilidad de los Lang (Cassandra y Tom) será trastocada por Kang, "el conquistador", personaje que también ha aparecido en otros filmes como "The Avengers" y "X-men".

2. ¡Daredevil tendrá una serie!

Luego de contar con una producción realizada por Netflix, emitida por primera vez en 2015, ahora se producirá una nueva versión por Disney+, pero que conservará a varios de los actores de la producción pasada. La primera temporada de "Daredevil: Born Again" –que se estrenará en el primer trimestre del 2024- estará dividida en 18 episodios y, será protagonizada por Charlie Cox, quien ya había interpretado a Matt Murdock, y Vincent D’Onofrio, como Kingpin.

3. Anthony Mackie adopta el papel del Capitán América

Aunque no era una novedad que Anthony Mackie se convertiría -de ahora en adelante- en quien dará vida al superhéroe de fuerzas sobrehumanas. La película de la historia de Sam Wilson, que será lanzada bajo el nombre de "Captain America: New World Order", se estrenará hasta principios de mayo del 2024.

4. Una segunda oportunidad para los villanos

"Los Thunderbolts" se estrenará justo en dos años más, el 24 de julio de 2024; se trata de la historia de una serie de villanos redimidos que tuvieron su primera aparición en 1997, en el cómic número 449 de "El increíble Hulk". Antes que comenzará la "fase cuatro" del UCM, ya existían diferentes versiones que sugerían que este grupo sería integrado a las futuras producciones de Marvel, pero no es hasta ahora que los exsupervillanos se reunirán para redimirse y salvar la Tierra, que ha llegado a incluir a más de 20 personajes destacables como Venom, Hawkeye, Deadpool y Black Widow.

5. "She-Hulk" consigue su lugar en streaming

Esta es una de las producciones más cercanas a estrenar, pues falta menos de un mes para conocer "She-Hulk: Attorney at Law", que llegará a Disney+ el 17 de agosto.

6. Tenoch Huerta en "Black Panther"

Otro de los estrenos más esperados y, que llegarán a la pantalla grande este año, es "Black Panther: Wakanda Forever", en noviembre y en la que participará el actor mexicano Tenoch Huerta, donde dará vida a Namor, un príncipe marino.

7. Otras ofertas, además de heroínas y héroes

Pero no todo es Marvel, existen otras propuestas, y una de las más prometedoras es la serie de AMC Networks, que se basará en una de las obras más aclamadas de Anne Rice (1941-2021), "Entrevista con el vampiro", que llegará el canal el 2 de octubre. Su estreno se encuentra tan próximo que ya hay tráiler de la producción, que devela la leyenda: "No tienes nada que temer más que a ti mismo", a través de la que revivirá a los personajes de esta clásica novela gótica, publicada en 1976.