'Siempre recuerdo a Torreón', Margarita Gralia habla del cariño que siente por La Laguna

Si Margarita Gralia acepta un proyecto es porque es realmente bueno, y es que la actriz no se anda con medias tintas. La artista con sangre argentina, pero de corazón mexicano, ha vuelto a los foros teatrales. Ha sido el montaje, Los Guajolotes Salvajes, producción de Morris Glibert, Claudio Carrera y Mejor Teatro, el que la ha sacado de su casa para que noche a noche muestre su talento en la trama.

La obra, en la que también figuran Raquel Garza y Roberto Blandón, se presenta en el Centro Cultural San Ángel de la Ciudad de México. Ahí, Gralia atendió a El Siglo de Torreón.

En tanto que su equipo la maquillaba, ella recibió a esta casa editora muy contenta.

“Me da mucho que vengan desde Torreón a verme, a ver la obra”, dijo.

Mientras le ponían rímel a sus pestañas, Margarita recordó muy bien su última visita hasta ahora, a la Comarca Lagunera.

“Fui en 2017 a Torreón como parte de la obra Mujeres de ceniza. Siempre recuerdo con cariño a Torreón, valoro bastante a la gente de toda la Comarca Lagunera.

Les tengo un gran cariño. Espero que pueda volver pronto y con esta obra Los Guajolotes Salvajes, sería ideal”, relató.

Luego de “echarle flores” a la región, Margarita evidenció la inmensa alegría que le ha dado retornar a los escenarios. “Estoy feliz de actuar de nuevo. Esperaba una oportunidad como esta (Los Guajolotes Salvajes) para volver. Es una puesta en escena de comedia, pero es de esas comedias que te dan gusto hacer porque no son huecas, ya que su contenido logra que la gente reflexione y además, ría a carcajadas”.

CORTESÍA MEJOR TEATRO

La actriz se ha distinguido por realizar trabajos que propongan o rompan estereotipos y este es el caso de tal obra cuya traducción y adaptación corrieron a cargo de María Renée Prudencio.

“Estaba esperando una producción buena. Morris y Claudio nos tienen acostumbrados a darnos excelentes trabajos como este, no escatimaron en nada”, explicó.

Según contó la intérprete, el teatro le inyecta energía, no solo por las obras que ejecuta, sino porque recibe la retroalimentación directa del público.

“La audiencia se engancha. No solo se trata de risas. Es bonito cuando están los silencios porque sabes que el espectador está atento o con lágrimas en los ojos”.

Su rostro estaba quedando impecable, se acercaba el momento de salir a escena. Ya se escuchaba la voz en off diciendo, “Primera llamada, primera”, pero en eso se tocó el tema de la carrera de Margarita, limpia y sin escándalos, y eso es algo que a ella le agrada recalcar.

“Estoy orgullosa de mi trayectoria porque es limpia, clara y honesta. He logrado un respeto del público y un respeto de la prensa. Los reporteros nunca me han hecho sentir mal con sus preguntas”.

En el encuentro con Gralia, tampoco podía faltar, hablar de la telenovela, Mirada de mujer, que en 2022 cumplirá 25 años. Sus ojos se le iluminaron al decir que tal proyecto, “fue un parteaguas en mi carrera”.

“¿Ya me veo mayor de 25?”, externó entre risas y añadió que, “Mirada demujer, con el personaje de ‘Paulina’ marcó mi vida y fue un parteaguas en la historia de las telenovelas mexicanas”. En cuanto a las versiones que se han hecho de dicha novela que hasta ahora han sido Victoria (2007) y Si nos dejan (2021), Gralia consideró que no eran necesarias.

“No hay necesidad de repetir historias, que bueno, se vale porque en teatro, sobre todo, los grandes clásicos se vuelven a poner, pero generalmente cuando se vuelven a poner, es porque esa producción, ese director tienen algo interesante para ponerlo de una manera distinta; entonces yo creo que se vale hacer Mirada de mujer, sin embargo, hay que encontrar una forma de decir lo mismo superando a la nuestra y ahí sí, la vara está muy alta”. Ahora sí, la primera actriz ya tenía que irse a dar función, no sin antes aclarar por qué no ha vuelto a la pantalla chica.

“No ha habido nada que me llame la atención. Lo que me han ofrecido no ha sido de mi agrado. Ahora, estoy muy contenta con lo que he hecho y disfruto bastante estar en casa, con mi familia y viajar”.

¿De qué trata?

La obra, Los Guajolotes Salvajes gira en torno a la vida de “Vania”, “Sonia” y “Masha” (tres hermanas bautizadas así en honor de los personajes de Chejov, por unos progenitores que amaban el teatro). Los personajes viven en Cholula, donde permanecieron al cuidado de sus padres hasta que fallecieron, y de la casa familiar que es sostenida económicamente por “Masha”, una refulgente estrella televisiva.

Un buen día, “Masha” aparece en Cholula acompañada por su nuevo galán, una prometedora estrella juvenil, con vocación de stripper, por lo que se desnuda a la menor provocación.

¡Y las cosas empezarán a cambiar!

Completan el cuadro “Casandra”, la sirvienta de la casa, quien no sólo comparte el nombre con el personaje griego, sino también sus dotes proféticas; y “Nina”, una aspirante a actriz y ferviente admiradora de “Masha”.