Sí, soy un parásito: Emilio Osorio tras audios de su madre Niurka Marcos

Después de que se filtraron unos supuestos audios en los que Niurka Marcos habla de la economía en su casa, en donde señala que sus hijos "son unos parásitos", al no aportar dinero para los garo, Emilio Osorio hizo frente a las especulaciones.

En un encuentro con medios de comunicación, el actor de El Último Rey: El Hijo del Pueblo, decidió romper el silencio sobre lo que piensa al respecto de las declaraciones.

"La neta me estoy enterando ahorita, la neta nunca presto atención a nada de eso. Me habían preguntado mucho por Juan Vidal, ya lo conocí. Es a toda madre el brother, es chido, no sé, poca madre", señaló primero sobre la controversial relación de Niurka con Vidal, la cual surgió tras su participación en La Casa de Los Famosos.

Sobre los audios dijo:

"Yo creo que sí, y no. La neta ni los he escuchado. Yo muchas veces le he dicho a mi mamá, sabes que, te odio, sabes, y al otro día nos abrazamos. Creo que es parte de, no he escuchado los audios ni siquiera, pero mira, el hecho de que mi mamá y nosotros seamos totalmente sinceros con la familia, creo que es el hecho de que seamos tan fuertes. Y si por si acaso, Si soy un parásito. Soy una ladilla en el meh", dijo el también cantante.

Sin embargo, el actor conocido por la historia de amor, Aristemo, quien señaló que cada que puede apoya a su madre, económicamente.

Fue a través de cuenta de Instagram que el actor de El Último Rey: El Hijo del Pueblo, señaló en sus "stories" con un mensaje con el que dio a entender que no le interesan los supuestos insultos que hizo su madre, en donde detalla que no hubo pleito, pues conoce el carácter explosivo de la vedette.