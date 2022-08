Si no le parece, es su problema: Mario Bezares a Paul tras broma sobre Paco Stanley

Fue hace un par de días atrás cuando Mario Bezares se volvió tendencia en redes sociales luego de hacer una parodia sobre lo que había pasado el día que murió su compañero de trabajo, Paco Stanley, provocando la reacción de miles de usuarios y del hijo del conductor, Paul Stanley.

En el video, se ve como el también conductor se encontraba en un restaurante, cuando de un momento a otro Mario Bezares expresó: “Familia, voy al baño”, por lo que le siguen otras personas y su esposa Brenda responde: “No, vamos contigo”, este clip fue sin duda una posible referencia a lo que sucedió minutos antes de que su gran amigo, Paco Stanley fuera asesinado a balazos afuera del restaurante El charco de las ranas por allá del año 1999.

Esta mofa provocó que el hijo de Paco, Paul Stanley criticara fuertemente el actuar del conductor, asegurando que había sido una completa falta de respeto a la muerte de su padre.

“Me parece muy desagradable que haya hecho este señor eso. La verdad es que jugar con la muerte de mi padre, su ‘amigo’, como él decía, me parece una bajeza total. Por otro lado, entre broma y broma... lo dejamos ahí, ¿no?”, dijo en ese momento.

Además, Paul también señaló que Mario había salido de la cárcel por falta de pruebas, no porque fuera inocente: “Y también deja pensar muchas otras cosas porque cuando pasó todo eso ellos no salieron inocentes, salieron por falta de pruebas, entonces hay que tener cuidado con lo que uno hace”.

Ante estas declaraciones, Mario Bezares decidió romper el silencio y aclaró el porqué había hecho esta broma, asegurando que no la había hecho para burlarse de la memoria de Paco.

“Pues yo creo que, ni modo, si no le pareció, es problema de él. Que, por cierto, hay cosas que él dijo que no estoy completamente de acuerdo, porque creo que no está bien informado el joven, creo que le calentaron la cabeza”, comenzó el conductor.

“Porque, dijo que yo no era inocente porque faltaban pruebas y creo que está bastante equivocado el señor, porque justamente faltaron pruebas, porque las pruebas que se presentaron, que me imputaron, fueron fabricadas y fueron creadas para hacerme daño. No se encontró absolutamente nada, yo salí libre”.

Posteriormente, Mario aseguró que era una persona libre e inocente de cualquier cargo.

“Yo invito a Paul que si tiene una prueba o así, pues que vaya a la fiscalía, pero que no ande hablando por hablar y la bajeza que él hizo a mi persona, porque fue una falta de respeto, y yo no he hecho ninguna falta de respeto, solo que si le calentaron la cabeza a Paul”.

(FOTO: ESPECIAL)

El conductor comentó que él estaba dispuesto a hacer un diálogo con Paul para poder aclarar cualquier duda de lo sucedido, ya que considera que la prensa siempre tergiversa las cosas: “Yo estoy abierto completamente, no tengo absolutamente nada y los puedo mirar a los ojos porque soy una persona cien por cierto inocente”.

En torno al video que tiene una referencia a lo que pasó hace unos años a la muerte de Paco, Mario aseguró que no era una broma a nada de eso.

“Señores, jamás y no fue para nada una burla a la cuestión que le pasó a mi amigo, fue una mofa a la circunstancia que a mí me pasó. Es una verdad mía, porque fue una consecuencia para mí y fue un problema para mí, entonces abusado papacito (Paul Stanley) porque piensa antes de hablar”, sentenció Mario Bezares.