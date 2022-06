Sí es como Yuridia: 'Yo no soy el hijo de tal', dice el retoño de la cantante en corrido tumbado

Así como Yuridia un día en La Academia dijo frente a los jueces “yo no soy Amanda Miguel ni soy Valeria Lynch", ahora su hijo Phoenix Guerrero ha lanzado una frase similar a la de su madre tras el estreno de una tema del género corridos tumbados.

Se trata de un tema llamado Hijo de, el cual es el primer sencillo con el que busca abrirse paso en la música y demostrar su talento, muy aparte de su famosa mamá, quien actualmente es juez de La Voz Azteca.

“Les callé el hocico a todos los que no pensaron que lo haría, y si no quieren, no me vayan a ver, que siendo el hijo de alguien así iban a hacer, no soy nada importante, pero van a ver de lo que yo estoy hecho y lo que voy a hacer (...) “yo no soy el hijo de tal persona que escuchan y tampoco seré como ustedes quieran ni produzca, pónganse más listos, tengo nombre, aquí estoy para sacarle de lo mío”, dice parte de la letra de esta canción de Phoenix que se ha vuelto viral.

Recordamos que el retoño de la intérprete de Amigos no por favor es producto de su relación con el exacadémico, Edgar Guerrero, quien al igual que Yuridia rehizo su vida y ahora tiene dos hijos más con su actual esposa.