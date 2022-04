Si de verdad dieron el servicio, me voy: Omar Castañeda

El síndico municipal, Omar Castañeda, aseguró que si el Ayuntamiento le comprueba que actualmente hay internet gratuito para la población en los 200 puntos por los que el Ayuntamiento de Gómez Palacio paga mensualmente a una empresa 812 mil pesos, abandonaría de una vez la política, pues aseguró que no será tapadera de nadie.

"Si es cierto que le han estado entregando el servicio (de internet), como es, en esas comunidades (ejidos), bueno, pues yo me retiro de la política, pero si no es cierto, yo les pediría que tengan un poco de decencia y se retiren de la función pública, tanto el oficial mayor, Karol (Martínez), el exsíndico (Cuautémoc Estrella) y la contralora (Anabel Rangel), que fueron promotores de esta falsedad", aseguró Castañeda durante su visita a El Siglo de Torreón.

Dijo en entrevista para esta casa editora, que tiene documentado cada punto de los 200 donde se presta el servicio, "y resulta que solamente 22 de 200 están funcionando de manera óptima, tenemos un álbum fotográfico y testimoniales de vecinos", aseguró, mientras entregó una copia de la factura donde queda asentado que el servicio se está pagando de manera completa "cuando no existe. Es decir, en unas no está el poste y en otras no está el punto receptor. Se engañó de manera vil a las personas que más lo necesitan".

Al cuestionar el por qué no se denunció esta anomalía antes, mencionó: "Yo estaba de licencia cuando este contrato se firmó" y comentó que el secretario del ayuntamiento, Zuriel Rosas, en calidad de fedatario público dio cuenta de esto.

El síndico hizo una dura crítica a la actual administración de Gómez Palacio y habló de sobreprecios en despensas, descomposturas en calderas que se compraron hace un año para albercas y un consumo exagerado de combustible, pues dijo que el consumo per cápita (por habitante) en Torreón, es de 98 pesos para atender a 690 mil habitantes, mientras que el consumo en Gómez fue de 145 pesos para atender a más de 370 mil.

Respecto a sus orígenes, dijo que siempre ha militado en la izquierda, siempre ha sido Obradorista y cree mucho en el presidente López Obrador, no como otras personas. "Mientras ellos estaban aprobando la reforma de Peña Nieto, nosotros estábamos defendiendo la soberanía del país", y reiteró que no apoyará el "proyecto" por ilegalidades.

Al cuestionar si entonces considera que los que vienen de otros partidos no merecen llamarse "morenos", dijo que los colores y títulos no definen a quienes están en el movimiento.

"No porque sean de Morena ni de la transformación tienen un pase para la impunidad. Lo que nos define en el movimiento es la actitud, el pensamiento progresista, el combate de la corrupción, la honestidad, la austeridad, la transparencia, pero, ¿cómo quieres impulsar un proyecto con mentiras, con corrupción?. Yo respeto, pero no voy a participar en este proceso electoral", aseguró.

¿Usted no apuesta a la unidad? (se le cuestionó).

"Yo le apuesto a la unidad con el pueblo. Alguien dijo 'es que no está con nosotros' y no. Yo no estoy con los corruptos, ni con los mismos de siempre... Yo siempre he sido como soy y he estado en la postura de que por fin Gómez Palacio tenga la oportunidad de ser un municipio de vanguardia y bueno, yo te pregunto ¿Cómo lo ves?", dijo el síndico, quien insistió que no están la mayoría de los puntos del servicio de internet.

"Aunque coloquen hoy las antenas, ya se pagaron cerca de 6 millones de pesos por esta falsedad".