Acusan fraude con contrato y se defienden en Gómez Palacio

El síndico municipal de Gómez Palacio, Omar Castañeda, señaló en la sesión de Cabildo de ayer que un contrato por prestación de servicios de internet gratuito para la población que contrató el Ayuntamiento no coincide con el dictamen en cuanto a la propuesta del costo y lo que finalmente se estableció en él; al respecto, el extesorero municipal Cuauhtémoc Estrella dijo que está mal informado.

Castañeda aseguró en la sesión de Cabildo: "El programa de internet es un fraude y voy a presentar las denuncias necesarias contra quien firmó y autorizó esto".

Pero ayer mismo Estrella, quien además de haber sido tesorero fue síndico suplente, dijo que "no sabe qué pase por la cabeza de Castañeda", pero que lo que menciona es incorrecto.

DICTAMEN Y CONTRATO

El dictamen (que así se menciona en el oficio dirigido a la directora de Informática, Flor Jáquez), que corresponde a la adquisición de servicios de internet por la modalidad de adjudicación directa y que tiene fecha del 1 de julio del 2021, fue otorgado a la empresa Nibble IP Laguna S. de R. L. de C.V. y la contratación se hizo con recursos municipales, según señala el mismo.

Se trata de servicios de internet premium 300/300 MBPS, modalidad simétrico fibra óptica y enlace de microondas por 10 meses con un costo mensual de 70 mil pesos; es decir, 700 mil por 10 meses y 112 mil pesos de IVA, por lo que el total sería de 812 mil pesos en los 10 meses contratados.

Con esa propuesta la empresa mencionada ganó a otros competidores, como Total Play y Alestra.

La disparidad viene porque en el número de contrato PMGP-OM-LIC-ADQ-075/2021 del Ayuntamiento otorgado a la misma empresa se establece que por la prestación del servicio de internet asimétrico para 200 puntos de acceso a la red, distribuidos en zona rural y urbana, se cobraría una renta mensual de 812 mil pesos por un plazo contratado de 14 meses, lo que da un importe de 9 millones 800 mil pesos con un IVA de un millón 568 mil pesos, dando un total de 11 millones 368 mil pesos.

Es decir, según lo expuesto por Castañeda, un servicio que costaría 812 mil pesos por 10 meses terminó costando más de 11 millones de pesos, pero esta versión se contrapone por completo a lo que aseguró Estrella.

HAY DOS CONTRATOS

Según Estrella, hay dos contratos con la misma empresa por el servicio de internet.

"Creo que lo que quiere Omar es llevar agua a su molino. Tenemos dos contratos con la misma empresa que nos sirve: uno es de telefonía y servicios de internet para la presidencia y el otro, para los 200 puntos del internet gratuito", dijo.

Estrella aseguró que el servicio que tenía el Ayuntamiento en la pasada administración de telefonía e internet, que es interno de la presidencia, costaba 500 mil pesos mensuales y que en la presente se bajó a cerca de 82 mil pesos.

"Del internet gratuito de los 200 puntos en el municipio otras empresas ofrecían cobrar 5 mil pesos por punto y nos costó 3 mil 500 cada punto más IVA. Yo no sé qué le pase por su cabeza, pero si no está bien informado, primero que se informe", opinó al respecto el extesorero municipal, quien se comprometió a mostrar en corto tiempo una copia del contrato por el servicio de internet celebrado entre la presidencia y la citada empresa por la prestación del servicio que es interno y que cuesta, según dijo, los 812 mil pesos por 10 meses, ya que estaba fuera de la ciudad.

¿Y EL SERVICIO?

"Hicimos una inspección física de los 200 puntos de internet gratuito que se brinda a la población y aquí están las fotografías con testimonio de los habitantes de todos los ejidos y encontramos que le hemos estado pagando a una empresa que está defraudando al Municipio, pues 117 puntos de 200 no están instalados y no están dando servicio de internet. De los restantes resulta que 61 puntos tienen servicio intermitente y solamente 22 están funcionales. En los ejidos El Fénix, Bucareli, Estación Noé, Dolores, San Ignacio, San Sebastián, El Cariño y otros no se tiene este servicio", dijo Castañeda, quien mencionó que no lo señaló antes porque él ya no estaba como síndico en ese tiempo.

Respecto a las fallas en el servicio, Estrella dijo que no cree que Castañeda haya ido a verificar punto por punto de los 200 si sirve o no el internet y que ha habido casos donde no funciona como consecuencia del robo de la infraestructura necesaria para dar el servicio, la cual la empresa tendría que reponer.