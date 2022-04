Se pelean síndico y extesorero de Gómez Palacio

El extesorero municipal, Cuauhtémoc Estrella, quien es también síndico municipal suplente, aseguró que la reincorporación de Omar Castañeda, como titular de la Sindicatura Municipal de Gómez Palacio es inconstitucional y que no entiende qué está haciendo en Gómez Palacio tras haber ganado la diputación federal. Castañeda dijo que lo que es inconstitucional es que desde la Presidencia se falte a la confianza que les otorgaron los gomezpalatinos y que no será tapadera de nadie.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Omar Castañeda ganó en junio del año pasado la diputación federal por el Distrito 02 por Morena, con una diferencia de mas de 18 mil votos sobre la alianza PRI-PAN-PRD. El suplente del síndico en la planilla era Cuauhtémoc Estrella, quien había sido nombrado tesorero por la presidenta Marina Vitela, pero asumió la titularidad de la Sindicatura. Castañeda se fue un año como diputado federal, pero en enero de este 2022 pidió licencia, anunciando su interés por contender por la alcaldía de Gómez Palacio, pero su partido decidió que sería mujer la contendiente. Castañeda se regresó entonces a la Sindicatura Municipal como titular y salió Estrella de la misma. René Galindo, el suplente de Castañeda en la diputación federal, ocupó el cargo desde entonces.

ES INCONSTITUCIONAL, DICE EXTESORERO

El extesorero, Cuauhtémoc Estrella declaró a diversos medios de comunicación este lunes.

"Esta reincorporación del síndico municipal es inconstitucional, en virtud de que la misma Constitución prevé que la persona que tenga o esté entre dos cargos públicos de elección popular, deberá escoger entre uno de ellos".

Dijo que Castañeda ya habría escogido ser diputado federal, por lo cual le resulta poco comprensible su regreso.

"No entendemos por qué regresarnos a una sindicatura. Ostenta en teoría dos puestos", dijo Estrella y aseguró: "No tiene por qué regresar, porque en teoría ostenta dos puestos, uno con su suplente, que es la diputación federal y otro como síndico municipal en Gómez Palacio, lo cual nosotros consideramos ilegal".

Aseguró que se analizará el caso en el Tribunal Electoral "y en el caso de la sindicatura estamos ciertos y el jurisprudencia al respecto donde separan del cargo a la persona que trata de tener dos cargos".

NO SOY TAPADERA DE NADIE, DICE EL SÍNDICO

"Lo que es inconstitucional es que se falte a la confianza que dieron los gomezpalatinos. Hay desvío de recursos, cancelaron los programas sociales como las becas, los microcréditos, los apoyos para transportes para los estudiantes, privilegiando otros gastos que no tienen que ver con el bienestar social", dijo Castañeda, quien además recriminó a Estrella haber aprobado un crédito para prestar dinero a Sideapa, por lo que llamó una mala administración del organismo, del cual se pagan 4 millones de pesos mensuales

"La inversión en infraestructura (obra pública) fue una reverenda broma. Se está traicionando, se está robando y mintiendo al pueblo de Gómez Palacio", declaró.

Respecto al tema del Tribunal Electoral, aseguró: "Que vaya a los tribunales o que vaya a donde quiera, no me preocupa. Ellos andan muy desesperados porque estamos destapando todo lo que han hecho durante más de un año que me separé del cargo de síndico y a nuestro regreso nos encontramos con este desastre. El último año que todavía le tocó encabezar a la presidenta Marina Vitela se ha ido distorsionado totalmente el proyecto. Se ha hecho un reagrupamiento de una camarilla que viene del viejo régimen y ese no es el proyecto de transformación", aseguró.