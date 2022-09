Shania Twain está de vuelta en la música y presenta su sencillo Waking Up Dreaming

Shania Twain está de vuelta en la música y de qué manera.

La leyende de la música y la artista femenina más vendida en la historia de la música country, ha presentado su primer nuevo sencillo desde 2017, Waking Up Dreaming.

Se trata de su primer lanzamiento con su nuevo sello Republic Nashville, una división de Republic Records.

La artista de igual manera lanzó un video para el sencillo, que fue dirigido por Isaac Rentz.

(FOTO: ESPECIAL)

“No podría pensar en un mejor socio que Republic Nashville. Me siento honrada y emocionada de ser la primera artista del sello y liderar la carga de este nuevo y emocionante capítulo. En este sentido, se siente como un nuevo comienzo en todas partes, y lo estoy abrazando de todo corazón”, mencionó la cantante en cun comunicado de prensa.

El cofundador y CEO de Republic Records, Monte Lipman, comentó en la misiva que se encuentra feliz por contar con Twain.

“Shania es una de las artistas más influyentes e impactantes de esta generación. Ella es un talento raro cuyo legado continúa resonando en todo el mundo. Sentimos una tremenda gratitud por apoyar su nuevo cuerpo de trabajo, que es espectacular”.

(FOTO: ESPECIAL)

Waking Up Dreaming marca su primer lanzamiento en cinco años desde el aclamado por la crítica de 2017, Now, que se inclinó en el número uno en el Billboard Top 200 y lideró el Top Country Albums Chart a su llegada.

También llega inmediatamente después de su exitoso documental Not Just A Girl, que se transmite ahora en Netflix.

Fue producido por Mercury Studios y dirigido por Joss Crowley. Para acompañar la película, también presentó el álbum recopilatorio Not Just A Girl (The Highlights)