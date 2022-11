Shakira luce seria y pensativa en el regreso de su padre al hospital

Esta vez Shakira no saludó a la prensa ni lanzó una sonrisa, los medios españoles captaron a la cantante seria y pensativa mientras se dirigía al hospital donde nuevamente trasladaron a su padre William Mebarack, que a sus 91 años y dos semanas después de recibir el alta hospitalaria tras varios días ingresado, ha vuelto al centro para someterse a un exhaustivo control médico.

La colombiana ha tenido semanas muy ajetreadas, entre los problemas de salud de su padre, el acuerdo al que llegó con su expareja y padre de sus hijos Gerard Piqué, para poder irse a vivir con ellos a Miami, y el reencuentro que vivió el fin de semana con el futbolista en el partido de beisbol de su hijo.

Ahora, Europa Press reporta que esta mañana William Mebarack llegó al Hospital Quirón-Teknon de Barcelona acompañado de su hijo Tonino, allí permanecieron durante varias horas, en las que su hijo aprovechó para ir a recoger a su hermana Shakira a su casa para que acompañara a su padre en alguna de sus pruebas.

En una foto, se observa a la cantante cabizbaja intentando ocultar su rostro con las manos mientras se dirigía al hospital para encontrarse con su padre; horas después regresó con él a casa, William iba sentado en el asiento de copiloto, mientras que ella en el asiento trasero del auto.

Los planes de Shakira podrían aplazarse

El entorno cercano de Shakira comenta que de la salud de William Mebarack depende que Shakira y su familia se muden a Miami en la fecha planeada, que sería a inicios de 2023.

Así que mientras William, de 91 años, no esté totalmente recuperado y no pueda afrontar el largo viaje en avión a Estados Unidos, Shakira no se moverá de su lado, pues ha quedado demostrado que su padre es una de las prioridades de la colombiana, quien ha estado presente en la recuperación de su papá tras la caída que sufrió en casa.

Cuando Mebarack cumplió 90 años, Shakira le dedicó un hermoso mensaje en Instagram:

Papá lindo,

Has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino.

Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría.

Eres mi inspiración,

"Mi cómplice y todo"

Mi mejor amigo.

¡Felices 90 años espectacularmente vividos!

Te amo con todo mi ser.

Tu niña,

Shakira.