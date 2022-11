¿Shakira abrirá el Mundial de Qatar?

tan solo unos días de que inicie el Mundial de Qatar 2022 y tras varios rumores de quiénes serían los artistas que estuvieran en el arranque del evento, este jueves se reportó que será la artista Shakira, quien inaugure la más grande fiesta del fútbol.

La participación de la colombiana no es ninguna novedad, pues por cuarta ocasión fue ella la elegida para la apertura de un evento de talla mundial.

Fue en el 2006 cuando estuvo en Alemania y puso la música en el estadio Olímpico en la final en la que Italia triunfó. En el 2010, en Sudáfrica, conquistó con su ahora exitoso tema "Waka Waka", que hasta la fecha es recordado e interpretado por la cantante en sus conciertos. Finalmente, en Brasil, para el año 2014, volvió a participar con la canción "La, la, la", por lo que su llegada a Qatar suma ya un total de cuatro actuaciones únicas.

SHAKIRA Y COMPAÑÍA

Pero la cantautora no será la única artista en estar en el inicio del Mundial, pues según reportes, le acompañarán Will.i.am, Apl.de.Ap, Taboo y J. Rey Soul, integrantes de Black Eyed Peas, con quienes recientemente colabora en el sencillo “Girl Like Me” y en “Don't You Worry”.

De igual forma estarán los coreanos de BTS, banda compuesta por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, artistas de talla mundial, dignos del evento, con éxitos como “Permission to Dance”, “Dynamite”, “Butter”, “Fire”, “Fake Love”, entre otros.

Aunque hasta ahora se desconocen más detalles del evento, es seguro que tanto la intérprete de “Monotonía”, como Black Eyed Peas y BTS estarán juntos en el escenario, ya sea para cantar un tema unidos o actuando uno tras otro.

EXPECTATIVAS ALTAS

Horas antes de que se revelera quiénes estarán en la apertura, el rumor de que Dua Lipa participaría se mantenía en redes sociales, pues en el 2018 se sumó a otro clásico del fútbol: la Champions League.

Su actuación en este evento fue casi épica, ya que en ese entonces su carrera comenzaba a tener un mayor alcance a nivel internacional con el lanzamiento de su álbum homónimo, del que se desprendieron éxitos como “Be the One”, “IDGAF” y “New Rules”, sin embargo, la actuación de la cantante británica quedó completamente descartada.

También se esperaba la aparición de Trinidad Cardona, Davido y Aisha- Hayya Hayya, los propios responsables del tema de Qatar 2022, “Better Together”, aunque es probable que sí asistan al evento mundial.

Por ello, a nueve días del evento, comenzó a especularse en redes sociales quiénes estarán al frente.