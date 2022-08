Sexualidad y vejez, un acto que aún puede disfrutarse

El principal factor que impide a los adultos mayores disfrutar de su sexualidad en esa etapa es que hay una idea firme de que solo se puede disfrutar de la relación sexual si existe un acto coital, dejando el placer de lado que puede experimentarse de otra manera, explica la educadora, terapeuta sexual y tanatóloga Laura Cueva.

Partiendo de la idea de que cada ser humano vive su sexualidad dependiendo de su condición física, emocional y mental, así como de su constructo social y creencias, la sexualidad del individuo se construye de diferentes maneras y es influenciada por diferentes factores.

“Nuestra cultura está llena de muchos mitos y tabúes en la sexualidad que hace que se limite a vivirnos libres y plenos. Algo que ha marcado mucho la experiencia con la sexualidad es que la hemos genitalizado, llevándola al coito, creer que la vivencia de la sexualidad se limita a prácticas como esta u otras que solo se centran en los genitales y hacen que se reduzca muchísimo la posibilidad de sentir, de conectarse y compartir”, explica la sexóloga.

Entender que es natural que la sexualidad y el placer cambian en cada etapa de la vida de las personas es un factor clave para seguir disfrutando de esta práctica. Sin embargo, las creencias culturales influyen notoriamente en la percepción de las relaciones sexuales en edades avanzadas.

“En nuestra cultura la vejez se percibe como una etapa de deterioro, de decadencia y pensando que es la última etapa, se va dejando de tener sueños, proyectos y el estado de salud físico y emocional, sexual, económico, social y familiar va a ser lo que va a determinar la manera o la dinámica que se tenga en la vida cotidiana, por eso hay que prepararnos para esta etapa y llegar de la mejor manera”, expone Laura Cueva.

LA IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA

Además de la cuestión física, un factor crucial para el desenvolvimiento sexual en una etapa adulta avanzada, es la percepción que se tenga de uno mismo y cómo ha sido la relación con el propio cuerpo durante toda la vida.

“Por ejemplo, si a lo largo de la vida has experimentado una baja autoestima, sin duda va a impactar en tu autoconcepto. Imagínate, si las expectativas sociales y culturales nos dicen que solo aquel cuerpo joven hermoso tiene la capacidad de sentir, en mi etapa con un cuerpo desgastado, arrugado, con una forma diferente, pues yo creo que ya no tengo esta capacidad y empiezo a limitarla.

“Creo que en la vida habría que desarrollar muchas habilidades que realmente nos lleve a tener una vida sexual más conciente, habilidades como el autoconocimiento, quién soy, cómo me percibo, este autoconcepto, qué me gusta ,qué no me gusta y qué me hace sentir”, expone la tanatóloga.

Ver la sexualidad como una cuestión meramente reproductiva hace que en la vejez se piense que “no hay necesidad” de llevar a cabo no solamente el acto sexual, sino la búsqueda del placer.

“Cada vez que yo experimento el placer sexual activo muchas hormonas en mi cuerpo que son las que van a ayudar a que mi sistemas, tanto inmunológico como endócrino, puedan funcionar adecuadamente. Necesitamos que nuestro cuerpo esté al cien y qué mejor manera de activarlo a través del placer sexual, porque esto empodera, hace sentir vivo. No hay mejor manera de sentirse viva o vivo que en un encuentro erótico-afectivo.

“Muchas veces en esta etapa de la vida pensamos que ya pasó nuestro tiempo, pero el objetivo más importante de la sexualidad es el placer y el placer no tiene fecha de caducidad”, afirma la sexóloga.

UNA RECOMENDACIÓN DE LA ESPECIALISTA

En cualquier etapa de la vida, incluso durante la vejez, Laura Cueva recomienda buscar espacios de intimidad, que el individuo priorice su placer sexual adecuándolo siempre a su realidad.

Si es necesario hacer ajustes en tu rutina o estilo de vida para vivir plenamente la sexualidad del adulto mayor, hay que hacerlo.

Y por último: “Por supuesto cuiden su estado físico en salud, pero sobre todo lo emocional, permítanse sentir”.