Sesenta años de historias de vida en IMSS Monclova

Norma Imelda Escobedo Mireles, trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social no lo podía creer, ¡estaba parada a unos metros del presidente de la República Adolfo López Mateos!

Ese 22 de noviembre de 1962 era jueves, casi llegaba el fin de semana. Pero lo que llegó fue más impactante: un presidente de la República. Era el primer jefe del poder ejecutivo federal que visitaba esta población.

Su estancia en la entonces progresista comunidad nogalera que se transformaba en industriosa ciudad metalúrgica, fue para inaugurar de manera formal el impresionante Hospital General de Zona número siete (HGZ No. 7) del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Era, a la postre, el edificio más alto de la ciudad, con siete pisos y sótano. Y el único con elevador en toda la región Centro del estado. Incluso tenía un teatro.Pero eso era lo de menos, en el interior del impresionante y moderno inmueble se encontraban los equipos tecnológicos, laboratorios y quirófanos más modernos y sofisticados de la época.

Norma Imelda Escobedo formó parte de la primera generación de jóvenes que ingresó a laborar al nosocomio recién inaugurado. (EL SIGLO DE TORREÓN)

La llegada del IMSS a Monclova mejoró la calidad de vida de sus habitantes. Medicamentos, tecnología biología de vanguardia puestos a disposición de los trabajadores, fueron factores que mejoraron la salud y la recuperación de enfermos y accidentados, y a lo largo de los años incrementaron las expectativas de vida de los derechohabientes.

El personal de salud (médicos, enfermeras, laboratoristas, radiólogos, etc.), hoy jubilado, que laboró desde el primer día del Hospital General de Zona (HGZ) No. 7, fue testigo de primera mano del progreso de la ciudad.

La primera generación de trabajadores recuerda con orgullo sus primeros años al servicio del Seguro Social. Norma Imelda Escobedo Mireles, hoy jubilada del Seguro Social, formó parte de la primera generación de jóvenes que ingresó a laborar al nosocomio recién inaugurado.

José Alfredo Morales de la Fuente fue el primer monclovense llegado a este mundo bajo el esquema y protección del IMSS, después se desempeñó como subdelegado del Instituto. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Dijo que el 22 de noviembre de 1962 lo recuerda como el día en que por primera vez un presidente de la República visitó Monclova, y era, para inaugurar el HGZ/MF No. 7.

"Fue un acontecimiento muy especial, conocimos a (el presidente) don Adolfo López Mateos, pasó por un lado de nosotros. Había mucha gente y todo el personal fue convocado. Todos estábamos muy felices", recordó con la mirada perdida y una sonrisa en su rostro.

Afirmó que los primeros trabajadores del hospital, los fundadores, además de ser compañeros, se convirtieron en grandes amigos, que incluso hoy, a 60 años, los que aún están con vida se reúnen y conviven.

Escobedo Mireles recuerda que ella era muy dedicada a su trabajo, y que incluso laboraba en ocasiones por gusto, desde la mañana hasta la noche, era muy organizada y responsable.

El exoficinista del Seguro Social de Monclova, Librado Ramos Díaz, compartió que llegó a Monclova procedente de la región Carbonífera a principios de los años 60. Unos primos le informaron que en Monclova había trabajo, por lo que con 18 años de edad se lanzó a la aventura y llegó a pedir trabajo al hospital que estaban construyendo.

"Yo trabajaba recogiendo los escombros en la construcción", recordó con nostalgia el jubilado.

Dijo que cuando terminaron el imponente edificio, "el único en la ciudad", lo invitaron a integrarse a la planilla laboral.

Librado, con el paso de los años, capacitándose y buscando ascender, pasó por diversas categorías, como camillero, chofer de ambulancias y estuvo también en áreas como laboratorio, archivo y oficinas administrativas. Después de 30 años de labor, se jubiló el 16 de abril de 1992. Para Ramos Díaz, su paso por el instituto fue una larga, grata y productiva experiencia.

El exoficinista Librado Ramos Díaz, con 18 años de edad pidió trabajo en el hospital, de donde se jubiló 30 años después. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Margarita Medina Quezada, también fundadora, era conocida como la asistente médica más amable, dulce y sonriente de los consultorios de Especialidades. "Yo tenía mucho trabajo".

Medina Quezada se hacía cargo de 10 consultorios y aunque a veces resultaba complejo, no desesperaba y siempre trató con calidez a los derechohabientes."La gente todavía se acuerda de mí y eso se siente muy bonito", afirmó.

Martha Idalia García Cepeda era empleada del Archivo Clínico y dijo que previo a su ingreso, pasó por diversos exámenes y cursos que le permitieron ingresar al Seguro Social, donde conoció gente entrañable.

"Para mí trabajar desde el primer día en el hospital y formar parte de su historia, es un honor", manifestó. Añadió que la llegada del IMSS a Monclova fue un gran acontecimiento y evidencia del crecimiento industrial que tuvo la ciudad a principios de la década de los años 60. Para Evangelina Cárdenas González, formar parte de la primera generación de trabajadores fue la experiencia más enriquecedora de su vida.

Entre lágrimas expuso que fue asistente médica del servicio de Urgencias y aunque pasó por experiencias difíciles, también tuvo la oportunidad de ayudar a mucha gente.

"Los fundadores fueron hombres muy valiosos que sembraron la semilla de una mejor calidad de vida. Mis compañeros, los recuerdo a todos con mucho cariño, feliz 60 aniversario", concluyó.

EL PRIMER NIÑO IMSS

Desde su nacimiento, José Alfredo Morales de la Fuente estuvo ligado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue el primero en nacer bajo este régimen subrogado por el instituto en Monclova.

Aunque no nació en el HGZ/MF No. 7 porque aún no era construido, fue el primer monclovense llegado a este mundo bajo el esquema y protección del Seguro Social, en un hospital local, privado, pagado por el Instituto.

Años más tarde, en 1992, asumió la Subdelegación del Seguro Social en la Región Centro del estado.

En el marco de la conmemoración del 60 Aniversario del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 7, Morales de la Fuente, recuerda que su finado padre, Luis Manuel Morales Villarreal, fue uno de los fundadores del Seguro Social.

ANTECEDENTE HISTÓRICO

El Honorable Consejo Técnico del Seguro Social, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el decreto presidencial sobre la extensión del régimen IMSS, ordenó en 1957 su implementación en los municipios de Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura.

Fue entonces que un grupo de personas, entre ellas Luis Manuel Morales Villarreal, encabezados por Luis Mortera González y Felipe Borunda Trevizo, llevaron a cabo la preafiliación de los trabajadores de la región Centro de Coahuila.

En 1958 iniciaron los servicios médicos con el apoyo de la Clínica Obrera de la Sección 147, ubicada en la calle Juárez de la zona Centro, en este nosocomio, la mañana del lunes 1 septiembre de ese mismo año llegó al mundo el hijo del matrimonio Morales de la Fuente.

Cuatro años después de esto, el 22 de noviembre de 1962, el presidente de la República, Adolfo López Mateos, puso en operación el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número siete del IMSS (HGZ/MF No. 7) y sus oficinas administrativas. En ese entonces el instituto no era IMSS, su nombre era Centro de Seguridad Social (CSS).

"Tuve el gusto y la sorpresa de enterarme en 1987, que el parto de mi madre Guillermina De la Fuente de Morales, fallecida ya, fue el primer nacimiento auspiciado en el régimen del Seguro Social en la Región Centro de Coahuila", expresó con una gran sonrisa.

El Contador Público de profesión, reveló que conocer este antecedente histórico, además de llenarlo de orgullo, lo enlazó y lo hizo sentirse aún más cercano a la institución en la que su papá como pionero siempre creyó, depositó su confianza y dedicación. Informó que su padre era una persona muy entregada a su trabajo, perseverante y con fortaleza, que le inculcó importantes valores que lo llevaron a servir con agrado a la derechohabiencia.

DE NIÑO IMSS A SUBDELEGADO DEL SEGURO SOCIAL

El 1 de abril de 1982 ingresó a laborar como encargado de la Coordinación de Servicios Administrativos, y asumió el cargo de subdelegado en 1992, así mismo en 1994 en Acuña, regresó a su lugar de origen en 2003 y tras 28 años de servicio, se jubiló en 2010.

Con el IMSS, indicó que tiene un enlace especial, además de ser el primer nacido también sentía orgullo por ser hijo de unos de los fundadores y por haber laborado en la institución como servidor público.

"Quiero felicitarlos por este 60 Aniversario del HGZ No. 7, del Centro de Seguridad Social, del Teatro (del Seguro) y de las oficinas administrativas. Por ser parte de la familia IMSS, siéntanse orgullosos. Hacen una gran labor, muchas gracias", finalizó.