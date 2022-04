Servicio de pipas en Torreón se 'dispara' en abril

Administradores de negocios de venta de pipas de agua potable en Torreón informaron a El Siglo de Torreón que sus servicios prácticamente se han "disparado" en este mes de abril, esto en coincidencia con las múltiples quejas respecto al desabasto y baja presión que se realizan desde diversos sectores del municipio.

Señalaron que en las últimas semanas sus viajes, dependiendo de la disponibilidad de unidades, subieron hasta un 200 por ciento, atendiendo a colonias del Oriente, negocios del sector Centro, la zona Norte y zonas residenciales principalmente.

"Se ha disparado, sí nos ha subido mucho, nosotros esperábamos que lo más fuerte lo tuviéramos para finales de este mes, para mayo y junio, pero desde la última semana de marzo ya este mes ya nos subió mucho la demanda… Y eso que ya hay mucha competencia, antes éramos pocos los que nos aventábamos el trabajo de traer pipas, ahorita sí somos muchos y aún así hay trabajo gracias a Dios", señaló Francisco González, quien administra una flotilla de cuatro vehículos con capacidad de hasta 20 mil litros de agua y estimó el alza de la demanda en un 200 por ciento este mes.

Señala además que entre los principales clientes se destacan bares, restaurantes, bancos y cantinas de la zona Centro, espacios en los que se les manifiesta que ha dejado de salir agua suficiente desde hace semanas, por lo que se hace necesaria la contratación de sus servicios, que de la misma forma varían en costos.

González indicó que un servicio de urgencia y en horas "pico" puede llegar a cobrarse hasta en 2 mil pesos, mientras que las tarifas regulares van de los 700 hasta los mil pesos dentro del gremio, en todos los casos con garantía de que se trata de agua 100 por ciento potable y lista para ser consumida por la población.

El Siglo de Torreón también tuvo contacto con Javier "N", operador de una pipa de 20 mil litros de capacidad y cuya empresa tiene su sede en el sector Oriente de Torreón, el chofer señaló que la falta de agua que se vive en la ciudad es posiblemente la de mayor gravedad en los últimos años, toda vez que existe una demanda en aumento con cada vez más colonias, negocios y otros giros.

"Ya he trabajado en otras empresas para repartir agua, antes trabajé en el Simas Torreón, yo te puedo decir que estamos peor que antes, no hay agua en Torreón y sí se les acabó en muchas colonias, está feo, digo, no me puedo alegrar porque todos vivimos aquí, pero sí se está vendiendo mucha agua en pipas… De Simas te puedo decir que funcionan bien pocos pozos, te van a decir que hay 80 o 90 jalando, no es cierto, por eso no hay agua, son contados los que trabajan bien", dijo el conductor, quien solicitó omitir su identidad real ante el temor de sufrir represalias.

Cabe señalar que en las últimas semanas los reportes por falta de agua o baja presión han aumentado en casi todos los sectores, recientemente se sumaron los habitantes de colonias residenciales como Los Ángeles, quienes precisamente confirmaron que han tenido que recurrir a la contratación de particulares para tener agua suficiente en cisternas, tinacos y otros elementos de almacenamiento.

En tanto, Simas Torreón trabaja a marchas forzadas para entregar los primeros 8 pozos de extracción de agua potable de este 2022, se proyecta que el sector Poniente y el Centro sean los primeros beneficiados con la entrega del primer equipo dentro de un mes, esto según se ha informado desde la Gerencia General.