Colonia Los Ángeles de Torreón tiene agua solo dos horas diarias

Los vecinos de la colonia Los Ángeles tienen agua solamente durante un par de horas por la madrugada y luego se quedan sin servicio por el resto del día. Señalan que la situación ha sido recurrente desde que arrancó el presente año, por lo que han tratado de quejarse en diversas ocasiones ante el Simas pero pocos han logrado hacerlo, pues no les contestan en el Call Center.

En un recorrido por el sector residencial, diversos vecinos expusieron su inconformidad por la falta del servicio, ya que los recibos del Simas sí llegan puntuales, pero el agua en los domicilios fluye únicamente de 3 a 5 de la mañana.

"La mandan sólo en la madrugada, un chorrito muy chiquito, la mayoría de la gente tiene tinacos y cisternas, pero están mandando muy poquita agua, un chorrito, en las ocho horas del día hay seis en que no mandan nada, entonces medio se resurten las cisternas y tinacos pero no es suficiente", dijo una de las vecinas afectadas, quien prefirió omitir su nombre para evitar represalias. No obstante, indicó que tiene 35 años de radicar en este sector de la ciudad y nunca había tenido estos problemas, que iniciaron en enero de este año, incluso antes de la temporada de calor, cuando la demanda en el líquido sí suele ocasionar una baja en el abasto.

Otro de los vecinos expuso que recientemente enviaron una carta al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) y han llamado en distintas ocasiones para solicitar el apoyo de pipas para llenar las cisternas, pero son pocos los que realmente pueden poner su queja porque los teléfonos suelen estar saturados.

"Mejor andan pavimentando la calle, que no era algo tan urgente, lo que necesitamos es que haya agua", comentó, esto en referencia al arreglo que el Municipio de Torreón realiza en la calle Arocena, que corre junto a la plaza, "tenemos un chat de vecinos y es un problema muy grave y muy generalizado, son muchos los vecinos que están reportando esto, hay personas que la están pasando muy mal, porque en realidad no hay agua".

Algunos vecinos indicaron que han recurrido a comprar agua en empresas privadas, las pipas cobran entre 650 y mil pesos, pero el problema ha sido recurrente y el gasto continuo, además de que la gran mayoría ha tenido que invertir recursos en adquirir tinacos o cisternas de mayor capacidad, así como instalar bombas para jalar el líquido ante la mínima presión que reciben.

Los colonos coincidieron en que esta ha sido la constante durante los últimos tres meses, por lo que consideran que Simas debiera adoptar ya una tabulación de cobro precisa en base al consumo.