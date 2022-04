Series imperdibles sobre abogados para no despegarte de la pantalla

Los dramas desarrollados en determinados tipos de profesiones suelen ser comunes, hay dramas médicos, policiacos, el mundo de la publicidad, bomberos, paramédicos, y políticos. Pero unas de las que suelen ser favoritas y llenas de intriga y corrupción, son las de abogados.

Hay diferentes estilos, algunas tienen el tradicional formato conocido como "legal drama" en donde el sistema legal es el protagonista, pero hay algunas que añaden toques de acción, misterio y hasta comedia.

Algunos dramas legales ya son clásicos como Boston Legal y Ally McBeal, pero hay muchas más historias que se pueden encontrar en las diferentes plataformas de "streaming".

Estas son algunas recomendaciones:

Better Call Saul

Se trata de un spin-off de Breaking Bad, centrada en el personaje del abogado Saul Goodman, interpretado por Bob Odenkirk. Los hechos ocurren seis años antes de conocer a Walter White (Bryan Cranston). Cuenta como un picapleitos de moca monta llamado Jimmy McGill, con problemas económicos se convierte en el abogado criminalista Saul Goodman.

Está disponible en Netflix, este año estrena su sexta y última temporada.

American Crime Story (The People vs O.J. Simpson)

Esta miniserie de Ryan Murphy cuenta en 10 episodios el controvertido caso del deportista O.J. Simpson, quien fue declarado inocente por el jurado popular en un caso de doble homicidio en el que las pruebas lo incriminaban. Muestra todo el proceso legal y las maniobras utilizadas en el juicio.

Tiene grandes actuaciones de Cuba Gooding Jr, John Travolta, Sarah Paulson, David Schwimmer y Connie Britton.

No está disponible por el momento

How to Get Away With Murder

Protagonizada por la ganadora el Emmy y el Oscar, Viola Davis, en 6 temporadas cuenta la historia de un grupo de estudiantes de derecho y su brillante profesora, Annalise Keating (Davis), quienes se ven envueltos en un complot de asesinato que cambiará para siempre el curso de sus vidas.

Está disponible en Netflix.

Scandal

Olivia Pope, interpretada por una excelente Kerry Washington, es una abogada experta en manejar crisis y escándalos. En Washington, su cliente es el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Mientras atiende los casos, estará sumergida en complots y escándalos propios para resolver ¿u ocultar?.

Disponible en Star+

Suits (La ley de los audaces)

Mike Ross es un joven brillante, sin embargo, nunca terminó la universidad, pero no impide que impresione a un abogado importante, lo que le da la oportunidad de conseguir trabajo en un bufete prestigioso.

Actúan Gabriel Macht, Patrick J. Adams y Rick Hoffman.

Disponible en Netflix.

The Good Wife

Alicia Florrick (Julianna Margulies), esposa de Peter Florrick (Chris Noth), pone en riesgo su carrera como abogada defensora después de enterarse de un caso de corrupción política en el que está involucrado su esposo.

Disponible en Paramount+

The Good Fight

La serie se desarrolla en torno a la abogada Diane Lockart y su joven aprendiz, Maia. Ambas se ven involucradas en una estafa financiera que termina por destruir su reputación y las deja en bancarrota.

Protagonizada por Christine Baranski, Cush Jumbo, Sarah Steele y Rose Leslie.

Disponible en Amazon Prime Video.

Goliath

Se trata de un drama judicial sobre la vida de Billy McBride, un abogado valioso y cofundador de Cooperman & McBride, la firma más prestigiosa de abogados. Su vida perfecta termina cuando es despedido por sus compañeros.

Está protagonizado por Billy Bob Thornton, Diana Hopper y Nina Arianda.

Disponible en Amazon Prime Video

Your Honor

Es una miniserie protagonizada por Bryan Cranston, quien da vida a Michael Desiato, un respetado juez de Nueva Orleans que se ve forzado a cambiar sus ideales cuando su hijo atropella a un joven y se da a la fuga. Desiato termina ocultando la verdad y protegiendo a su hijo.

Disponible en Paramount +

Stranger (Forest of Secrets)

Shi-mok es conocido por ser un fiscal ejemplar y uno de los pocos que no se involucran en la corrupción. Un día, un cuerpo lo cambia todo, y termina por involucrarse en el caso, en donde conoce a Han Yeo-jin, una teniente de policía que investiga el crimen.

Actúan Jo Seung-woo, Bae Doona, Lee Joon-hyuk y Yoon Se-ah.

Disponible en Netflix

The Night Of

Es una miniserie en la que un humilde estudiante paquistaní que se despierta junto al cuerpo de una joven después de una fiesta y es arrestado como sospechoso de asesinato. El abogado John Stone es el encargado de su caso.

Disponible en HBO Max