Sergio Sendel es acusado de fraude, despojo y robo ¿Qué dijo el actor?

El eterno villano de telenovelas, Sergio Sendel, se convirtió en el malo de la historia en la vida real, pues el actor es acusado de presunto fraude, despojo y robo.

Sendel es conocido en toda Latinoamérica por sus destacadas actuaciones en telenovelas exitosas como: Destilando amor, Mi fortuna es amarte y Lo que la vida me robó, por mencionar algunos melodramas.

Las acusaciones que recibe Sendel por los delitos de robo, despojo y fraude, surgen luego de que Sylvia Paulette Prado, hermana del empresario Jorge Reynoso (esposo de la cantante Noelia), señalara en la revista TV Notas, que el actor le vendió una casa con documentos falsos a la comediante María Elena Saldaña, mejor conocida como "La Güereja".

Según detalló Infobae. "Aparentemente, la propiedad ubicada en el Ajusco, en la Ciudad de México, habría sido robada por el actor junto a otras 5".

Mientras que Prado asegura que la propiedad le pertenece a ella y su hermano, pues señala que la heredaron en 1992 tras la muerte de su padre.

Según dijo en la entrevista, Paulette, su prima Gabriela estuvo al cuidado de las propiedades, pero cuando enfermó, Sergio Sendel y su hermano "se aprovecharon", ya que él era amigo de su prima.

"Fue cuando me cuentan la invasión de estas propiedades. Mi familia sabe que fue Sergio Sendel, lo ubican y llegaron a tomar posesión de todo esto desde 2015... Yo tengo todas las escrituras de cada bien inmuebles de mi padre y esto se me hace ¡bajo y asqueroso!", dijo Sylvia Paulette Prado para TV Notas.

Asegura que tanto Sergio como su hermano "tendrán que pagar con cárcel", tras aprovecharse de la situación. Además, señala que no está dispuesta a llegar a ningún arreglo con el actor. "El señor está cometiendo un delito", aseguró.

En lo que respecta a "La Güereja" dijo que "ella invirtió en algo que no le correspondía" y quienes tendrán que responderle son Sergio Sendel y su hermano. "A mí no me interesa si se ampara, eso no procede, aquí hay un delito", añadió.

Sergio Mendel responde:

Luego del escándalo que protagoniza el actor de Mañana es para siempre, durante una transmisión del programa del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, leyó en vivo en mensaje, le mandó el actor por celular.

"Cien por ciento mentira", dijo. "No sé ni de qué hablan, no conozco a nadie de los hablan", añadió Sendel, según información de Infante.

"No tengo la menor idea de lo que estará pasando detrás de esto, pero es falso", asegura en los mensajes.

"Es un montaje barato, lleno de caricatura, dichos sin sustentos... De verdad es de risa loca, no aparece ni un solo documento. La revista, pues, ya la conoces, privilegiando la venta a pesar del ridículo que hacen y que la gente de muy mediocre nivel adquiere", finalizó Sendel.