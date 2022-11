Sergio Mayer revela el porque Issabela Camil lo prefirió en lugar de Luis Miguel

Luego de que a través de la serie de Luis Miguel se dejara entre ver la tórrida relación que hubo entre el cantante e Issabela Camil, muchos usuarios se comenzaron a preguntar por qué la actriz había preferido a Sergio Mayer en lugar del intérprete de La Incondicional.

A pesar de que Issabela no ha dado declaraciones al respecto, fue su esposo, el también político Sergio Mayer quien reveló hace un par de semanas que los hechos hablaban a su favor:

"De repente hay gente que cuestiona y dice: '¿Cómo prefirió a Sergio Mayer que a Luis Miguel?' Le digo, pues los hechos hablan por sí solos, Yo tengo dos bolitas que me suben y me bajan".

Bajo este contexto, una vez más Sergio Mayer fue interceptado por la prensa y reafirmó que él no estaba bajo la sombra de Luis Miguel como muchos piensan.

"No claro que no, ¿qué me va a preocupar? Llevamos 18 años juntos tenemos una familia hermosa, y un hogar formado", respondió. "Definitivamente, te digo una cosa, las mujeres son las que escogen y ella fue la que decidió y dijo 'es él, yo quiero que sea el padre de mis hijos".