'Serás don nadie', Raphy Pina le contesta a Don Omar desde la cárcel

El productor musical Rafael "Raphy" Pina desmontó la versión contada por el reguetonero Don Omar sobre los incidentes ocurridos durante la gira "Kingdom", que compartía junto a Daddy Yankee y que terminó abandonando en la novena función.

Por medio de un video, grabado desde la cárcel Butner North Carolina donde Pina está cumpliendo condena, el exmánager de Don Omar, desmintió con alegadas pruebas los desplantes por parte de Yankee, que según el intérprete de "Dile", provocaron su abandono del evento.

"Eso de Don vs Don se lo inventó él el día de la entrevista (con El Chombo), él había intentado hacer un evento llamado Los insuperables, de ello hay un tráiler, aunque no llegó a nada", dijo mientras se escucha el audio de la promoción que nunca vio la luz ya que, luego el proyecto fue nombrado "Kingdom".

Asimismo, dijo que sí hubo un contrato exclusivo que William Landron, nombre real de Don Omar, no cumplió y a pesar de que podían tomar cartas en el asunto, sostuvo que ni Daddy Yankee ni él estaban interesados en seguir, más bien quería "salir de ese atraso".

"Él fue quien pirateó el tema de la tiradera compuesta para la gira y fue el responsable de que la contraparte se molestara", dijo Pina.

Luego de ese episodio, contó, Yankee se molestó y grabó su parte de la tiradera "bien agresiva" y la filtró. "Me fui temblando para mi casa y me dije esto se jodió".

Ante ello, aseguró tener "emails y textos donde las excusas y faltas de respeto que llevaron al fracaso este gran concepto que sí, gracias a mi relación con Raymond Ayala se pudo lograr".

El también prometido de la cantante dominicana Natti Natasha, manifestó que le tomó un tiempo convencer a Daddy Yankee y a su esposa para que participara del proyecto.

(FOTO: ESPECIAL)

"El plan de William Landron era proclamarse el rey, su único competidor de toda la vida era Yankee y era el momento de hacerle saber a la gente que íbamos a derrotar a Yankee", declaró.

De igual manera, Pina añadió que Don Omar le hizo otros desplantes que lo comprometieron económicamente como cuando para su presentación en Viña del Mar, Chile, no llegó el día que le correspondía, si no el siguiente y no obstante, tuvo que alquilar un avión privado de emergencia, que le costó 100 mil dólares, porque el artista había perdido el vuelo de escala a Viña y el tiempo apremiaba para la presentación.

"Y en el último día en Staples Center (california) fue el último día que yo tuve comunicación con él (don Omar) y le mandé un email que llevaba escribiendo tres meses, donde le dije todo lo que estaba haciendo mal desde el principio".

"Le dije te voy a ver en 10 años, arrepentido predicando, hablándole al mundo de lo malo que fuiste y ya no serás Don Omar, serás don nadie, así termino la carta", concluyó.

¿Qué dijo Don Omar en contra de Daddy Yankee?

De acuerdo con varios portales, entre ellos Infobae, todo comenzó cuando durante una entrevista con 'El Chombo', Don Omar hizo un breve recorrido sobre su trayectoria artística, y recordó, por primera vez, su conflicto con Daddy Yankee, a quien acuso, junto al productor Raphy Pina, de haber saboteado una gira que tenían preparada juntos, la cual llevaba por nombre Kingdom.

“Voy a vivir orgulloso por el resto de mis días por dejarle saber a la gente quién eres de verdad. Estoy contento con lo que le está pasando a Ramón (Yankee) ¿Por qué? Antes de ser artista, Ramón estaba ahí. Que no pudimos trabajar, que se quisieron limpiar el culo conmigo… si, pero les dije: ‘va a llegar el día en que ustedes van a tener que escuchar mi parte’, y los invito a que si lo que les digo no es verdad, saquen las evidencias”, expresó en aquel entonces.