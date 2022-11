'Sentía mucha vergüenza'; Paola Rojas llora al recordar el escándalo de su ex Zague

Conmovida hasta las lágrimas, la comunicadora Paola Rojas recordó el momento en que fue engañada por su entonces esposo Luis Roberto Alves Zague, hace cuatro años, y cómo logró salir adelante tras la infidelidad que se volvió muy mediática por la filtración de video sexuales del exfutbolista.

"Eso te da dirección… a quien esté pasando por un mal momento, lo primero que le diría es eso, hay que proteger a los menores. Por arriba de tu tristeza o de tu enojo está proteger a los menores. Así lo hice y estoy muy satisfecha y muy contenta de haberlo hecho así", comentó la conductora.

Paola Rojas agregó que su trabajo también fue salvador: "En ese momento me movilizó la responsabilidad, yo tengo que ir a trabajar y no hay pretexto para no hacerlo… pero creo que hay algo mucho más profundo y es que no tengo por qué sentir vergüenza; sin embargo, la sentía profunda, mucha… sí sentía mucha vergüenza, mucha vergüenza por muchas razones", confesó en entrevista con Isabel Lascurain.