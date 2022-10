'Sentí mucho miedo', Lucía Méndez revela su experiencia al conocer a Pablo Escobar 

Desde antes de su estreno, el reality show de Netflix, "Siempre Reinas", ya daba mucho de qué hablar; sin embargo, el primer capítulo del programa se ha robado la atención del público gracias a una sorprendente confesión de la actriz Lucía Méndez.

La protagonista de "Colorina" dejó boquiabiertas a sus compañeras al revelarle que durante uno de sus conciertos conoció a uno de los delincuentes más famosos, el colombiano Pablo Escobar.

De acuerdo con la anécdota de Méndez, ella no tenía ni idea que el líder del Cartel de Medellín estaba presente en el público, hasta que su madre fu tras bastidores a decirle: "Me dice mi mamá: 'me vas a matar'. Y yo, '¿por qué?'. '¿Sabes quién está sentado enfrente de ti? Pablo Escobar'", contó.

(FOTO: ESPECIAL)

En ese momento, recordó, sintió mucho miedo, pero tuvo que continuar con el show. Al terminar, Escobar la fue a buscar a su camerino y se puso a sus órdenes.

"Ya nos íbamos, pero el señor Pablo Escobar nos saludó. Yo me quedé muda. Fue un choque de adrenalina tan fuerte e impresionante; es una de las veces que más me he asustado", dijo.

Además, aseguró que el colombiano le dio su teléfono para que cuando lo necesitara pudiera contactarlo, pues en él "siempre iba a tener un amigo".