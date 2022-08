Semana de terror en México: Se intensifican ataques del narco en cuatro entidades

Esta semana que hoy concluye, la violencia derivada de ataques o enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico se intensificó en México, particularmente en entidades como Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y más recientemente en Baja California.

La noche del martes, grupos delincuenciales sembraron el terror en Celaya, Irapuato y Silao, con la quema de al menos 17 tiendas, sobre todo tiendas Oxxo, farmacias, así como diversos vehículos.

Durante la misma jornada, en Jalisco, individuos en motocicletas, autos y a pie incendiaron 29 tiendas en el horario en que personas realizaban sus compras; mientras que a otras les arrebataron alrededor de 23 vehículos y los calcinaron.

Sobre Guanajuato, en distintos videos de los hechos se aprecia la presencia de un grupo armado, miembros del Cártel Jalisco en Michoacán, liderado por Ricardo Ruiz Velazco, alias el "Doble R", quien anteriormente había difundido material señalándose listo para enfrentar la guerra contra organizaciones delictivas rivales y el propio gobierno de México.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, indicó que fue la detención de presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la que desató los hechos violentos registrados la noche del martes y madrugada del miércoles en Jalisco y Guanajuato. En un primer momento, y de manera extraoficial, se habló de que entre los detenidos estarían “El Doble R”, y Gerardo González Ramírez, “El Apá”; ambos, líderes regionales del CJNG. Sin embargo, las autoridades federales no emitieron mayor confirmación.

Más tarde, durante la reunión del gabinete de seguridad, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, informó que la tarde del martes se registró un enfrentamiento con integrantes del CJNG en Ixtlahuacán del Río, Jalisco, donde había un cónclave criminal. Explicó que se detuvo a cinco personas en Jalisco y a nueve más en Guanajuato, pero no a los líderes del cártel en la entidad. "No los ubicamos, se está realizando un cerco y esperemos que, con la luz de día, podamos identificar dónde están escondidos", reportó el general al presidente, quien escuchó el parte, pero no emitió instrucciones o comentarios.

EL INICIO DEL CAOS

El primer reporte de un camión de transporte público incendiado se registró en Jalisco minutos antes de las 20:00 horas, en las inmediaciones de la carretera a Saltillo. Siguieron más de ocho horas de incertidumbre en la Zona Metropolitana de Guadalajara y 10 municipios de Guanajuato.

Los municipios más afectados fueron Irapuato, Celaya, Salamanca y León, donde se logró la captura de 11 personas presuntamente vinculadas con los hechos. Tan sólo en Irapuato se contaron 26 incendios: 15 a tiendas de conveniencia y 11 a vehículos, algunos con pérdida total.

Durante la noche, en la Zona Metropolitana de Guadalajara el miedo también circulaba por la ciudad junto con reportes falsos de ataques y violencia en otros puntos de la metrópoli; las rutas de camión en la zona donde se registraron los bloqueos suspendieron el servicio y mucha gente quedó varada, buscando la manera de llegar a sus hogares.

Al amanecer, el miedo no se había disipado del todo.

En Guanajuato, las universidades suspendieron clases presenciales y autobuses anunciaron la cancelación de corridas a Silao, Celaya y Salamanca. Aunque comercios abrieron, se veía poca gente en las calles.

A pesar de que las autoridades locales informaron de saldo blanco, se dio a conocer que el conductor de un tráiler murió de un disparo al intentar evadir a un grupo armado en la carretera federal Irapuato-Abasolo. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro señaló que fue "una noche difícil" e informó que los hechos derivaron de la detención de cinco presuntos delincuentes y la muerte de uno más durante un enfrentamiento entre el Ejército y un grupo delictivo en el municipio de Ixtlahuacán del Río.

VIOLENCIA EN CHIHUAHUA

Aún sin recuperarse del terror vivido, el jueves se sufrió otra jornada violenta en el país cuando una pelea entre grupos rivales dentro de una prisión causó la muerte de dos reclusos y el conflicto se extendió a las calles de Ciudad Juárez, donde presuntos criminales mataron a otras nueve personas, incluyendo cuatro empleados de una estación radial.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que la violencia estalló dentro del penal después de las 13:00 horas del jueves, cuando miembros del grupo criminal Mexicles atacaron a integrantes rivales de Los Chapos.

Dos reclusos murieron y 20 resultaron heridos.

Seguidamente, presuntos criminales fuera de la prisión comenzaron a quemar negocios y disparar en Ciudad Juárez.

“Se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. “No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Entonces, esto es lo más lamentable”.

Mejía Berdeja agregó que cuatro empleados de MegaRadio, que estaban transmitiendo un evento promocional en vivo en las afueras de un negocio, murieron en la violencia.

HORROR TAMBIÉN EN BAJA CALIFORNIA

Tras las agresiones en Guanajuato, Jalisco y Chihuahua, Baja California también sumó una jornada históricamente violenta para su entidad apenas este viernes.

Al menos 19 vehículos, entre autos particulares, unidades de transporte público y de carga, fueron incendiados presuntamente por grupos de la delincuencia organizada.

Los bloqueos y los vehículos incendiados, que ocurrieron casi de manera simultánea, se dieron en avenidas principales de ciudades como Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate y Ensenada, todas en Baja California, según reportaron, mediante videos, usuarios de redes sociales.

Ante tales acciones, la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila, lamentó los hechos y adelantó que ya había algunos detenidos.

"Condeno los hechos violentos que se presentaron esta tarde en nuestro estado. En este momento me encuentro reunida con la Mesa de Seguridad. Ya hay detenidos responsables de los hechos acontecidos. Es importante mantener la calma, los mantendremos informados", apuntó Ávila en un mensaje en Twitter.

Decenas de ciudadanos comenzaron a reportar en redes sociales la presencia de grupos de hombres armados y encapuchados en varios puntos de la ciudad de Tijuana, donde despojaron a conductores de sus vehículos, para prenderles fuego.

El secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Fernando Sánchez, confirmó en transmisión oficial que fueron 12 los autos incendiados en Tijuana, que fueron atendidos por bomberos y que hasta el momento no había reportes de personas heridas o muertas.

En tanto, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, dijo en un mensaje en redes sociales que como autoridades no van a permitir "que ningún solo tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas".

Además, lanzó un mensaje al crimen organizado: "Les decimos que Tijuana se va a mantener cuidando a los ciudadanos y también les pedimos que cobren sus facturas a quienes no les pagaron sus deudas, no a las familias ni a los ciudadanos".