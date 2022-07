Selena Gomez cumple 30 años: un repaso por sus mejores personajes en cine y televisión

Selena Gomez es una de las estrellas del pop más influyentes del mundo, el legado que ha dejado en el mundo del entretenimiento desde que apareció por primera vez en Disney Channel, es admirable.

Con tres álbumes de estudio lanzados como solista: Stars Dance (2013), Revival (2015) y Rare (2020) y un EP en español: Revelación (2021); además de sus tres primeros trabajos discográficos como Selena Gomez & The Scene: Kiss & Tell (2009), A Year Without Rain (2010) y When The Sun Goes Down (2011). Selena ha conquistado la música, con millones de ventas y millones de reproducciones en servicios de "streaming", tan solo en Spotify acumula más de 30 millones de escuchas mensuales.

Pero por si fuera poco, Selena también es una gran empresaria, su línea de maquillaje, Rare Beauty, se ha colocado en el mercado entre los más vendidos, apareciendo en listas que la colocan a lado de figuras como Kylie Jenner y Rihanna. Además de tener perfumes y otros productos.

Además, se ha desempeñado como productora de televisión, es la ejecutiva detrás de series de éxito como 13 Reasons Why (2017-2020) y Only Murders in the Building (2021- presente)- la cual también protagoniza-, Living Undocumented (2019), el reality Selena+ Chef de HBO Max, entre otros.

Sin embargo, todo el mundo conoció a Selena como una actriz, desde que inició en Barney y sus amigos (2002-2004), donde compartió cámara con Demi Lovato, y hasta que se integró a las filas de Disney Channel como Alex Russo en Los Hechizeros de Waverly Place.

Estos son los mejores personajes que Selena Gomez ha interpretado en 30 años de vida y más de 20 años de carrera.

Alex Russo / Wizards of Waverly Place

El personaje con el que Selena Gomez alcanzó el estrellato, Alex Russo, en Los Hechiceros de Waverly Place. Una serie de comedia de Disney Channel sobre una familia mexico-estadounidense, que desciende de un legado mágico. Mientras Alex lidia con la adolescencia, también debe aprender a utilizar con responsabilidad sus poderes.

Grace Bennett /Cordelia Winthrop-Scott/ Monte Carlo

Monte Carlo, o como se le conoce en Latinoamerica: Princesa por accidente, se ha convertido en un clásico adolescente, en donde Selena Gómez le da vida a dos personajes, la soñadora Grace Bennett y la prepotente Cordelia Winthrop-Scott. En un viaje a París, Francia, Grace se hace pasar por Cordelia, lo que desata una serie de conflictos.

Dot/ The Fundamentals of Caring

Uno de los personajes más interesantes de Selena Gomez lo hizo en esta película para Netflix, en donde un escritor (Ben) y un enfermo con distrofia muscular (Trevor) hacen un viaje improvisado, en el que conocen a Dot, quien despierta un interés romántico en Trevor.

Chan Tyrell / A Rainy Day in New York

Chan es una joven que ayuda al personaje principal, interpretado por Timothée Chalamet, a entender y poner en orden sus sentimientos. Una controversial película por ser dirigida por Woody Allen, pero que presenta un elenco lleno de promesas de Holllywood.

The Kid / Getaway

The Kid es una joven hacker que ayuda a un piloto de carreras interpretado por Ethan Kawke, a salvar a su esposa, quien fue secuestrada. Debe seguir las órdenes de una voz misteriosa que vigila sus movimientos en cámaras montadas en el coche en el que viajan.

Mabel Mora/ Only Murders in the Building

En esta serie de Star+, Selena da vida a la misteriosa Mabel, quien se involucra con desconocidos que viven en su mismo edificio, con quienes comparte una obsesión: el crimen. Pero sus vidas cambian cuando se ven envueltos en un crimen real.

Faith / Spring Breakers

Cuatro estudiantes universitarias planean reunir dinero para su viaje de vacaciones, pero se ven envueltas en arrestos por cargos con droga, y se ven involucradas con un matón local. Un personaje que alejó a Selena de su imagen de Disney.