Seguirá atracción de inversiones extranjeras al margen del conflicto Rusia-Ucrania: alcalde de Torreón

Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, se pronunció este jueves respecto al conflicto armado que estalló entre Rusia y Ucrania, situación que podría generar diversas consecuencias en el plano internacional y respecto a la política de atracción de inversiones que se tiene a nivel estatal y local.

Cuestionado este día por El Siglo de Torreón el mandatario local señaló que, aunque es prematuro realizar un análisis respecto a las consecuencias económicas de ese conflicto europeo, se estará al pendiente de cualquier cambio en la dinámica de inversiones extranjeras para la región lagunera y Torreón.

No obstante, dijo que al margen de ello se trabaja para que el municipio tenga las condiciones necesarias para atraer a empresas extranjeras y nacionales, de forma que se tenga un Torreón que impulse la competitividad y el desarrollo en todos los aspectos.

“Yo espero que no (afecte), no te equivocas, al final también una noticia de esa naturaleza cambia la dinámica, al menos puede tomar un poquito más o menos de tiempo por el impacto que esto pueda tener, no lo hemos dimensionado, habremos que ver, yo espero e insisto, le apuesto a que no, sin embargo nuestra tarea continúa de seguir haciendo y tendiendo los puentes en todos los países del mundo, para poder traer inversión y sobre todo hay algo que es importante, esto va acompañado de darle certeza a los que ya están aquí”, declaró.

Se comprometió con el mercado local y nacional en Torreón, así como a las empresas extranjeras instaladas en la ciudad, a que se mantendrán las facilidades de crecimiento, expansión y nuevas instalaciones de parte de las autoridades municipales, esto al margen de cualquier eventualidad internacional y que pueda impactar en operaciones a nivel global.

“Darle certeza a los que ya están aquí, porque es importante también que los locales, los nacionales o los extranjeros que ya pusieron sus ojos en Torreón o en la Laguna, que ya están funcionando aquí, les demos esa tranquilidad y esa certeza”, señaló Cepeda González.

Cabe recordar que desde ayer miércoles Rusia realizó incursiones militares y acciones violentas en territorio de Ucrania, situación que derivó en tensión internacional, especulaciones en materia de insumos, bienes y combustibles.

A nivel nacional, el presidente López Obrador indicó que se tiene el objetivo de evitar un alza drástica en los precios del gas, gasolinas y el diésel, esto debido a la subida en el precio del petróleo que derivó de la incursión rusa a territorio ucraniano.