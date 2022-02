¿Cuál es la postura de México y que ha hecho sobre la guerra entre Rusia y Ucrania?

El gobierno de México, miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, afirmó este jueves que "seguirá promoviendo que haya diálogo" en la crisis de Ucrania, esto en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien evitó una condena directa a Rusia tras la ofensiva militar que el líder ucraniano Volodímir Zelenski ha considerado una guerra.

"Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en la Constitución”, manifestó López Obrador.

Estas declaraciones se producen después de que durante la madrugada, tropas rusas invadieran Ucrania por el este apoyadas por tanques y bombardeos, y se han diferenciado de las de otros líderes que han condenado el hecho y han apostado por sanciones.

El propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha enarbolado un discurso conciliador como el del presidente López Obrador, señalando que México ve "muy difícil" apoyar una posible respuesta bélica a la crisis de Ucrania.

"Hoy no está planteada (una respuesta bélica a la ofensiva rusa). Tendríamos que revisar si esto llegase a suceder de qué naturaleza sería. Es muy difícil que México apoye una respuesta bélica porque nuestra posición esencialmente es encontrar una salida política", explicó el canciller, añadiendo que su país mantiene las relaciones con la Federación Rusa, pues "es una de las cosas que tenemos que hacer, mantener el diálogo con las diferentes partes que están participando desgraciadamente en este conflicto".

"La posición de México ha sido muy clara. Vamos a estar muy claramente en contra del uso de la fuerza y en contra de que se ponga en duda la integridad de un país, independientemente de que sea Ucrania, y en favor de las resoluciones de las Naciones Unidas".

ACCIONES

Previo a la invasión de Rusia y en línea con lo declarado este jueves, Ebrard Casaubón había señalado que la embajada de México en territorio ucraniano no tenía previsto cerrar y que seguiría "funcionando normalmente".

Además, indicó que instruyó a dicha embajada mover a 32 familias mexicanas de Kiev, capital de Ucrania, al sur del país por la crisis desatada con Rusia, hecho que se consumó el pasado 16 de febrero.

En cuanto al resto de los mexicanos en Ucrania, tras los bombardeos en el este y sur, Marcelo Ebrard reportó hoy que se encuentran bien y que la embajadora Olga Beatriz García Guillén mantiene contacto con ellos.

Asimismo, detalló que en Kiev hubo bombardeo de instalaciones gubernamentales, pero “sin afectación a nuestra comunidad".