Es muy difícil que México apoye una respuesta bélica: Marcelo Ebrard

El Gobierno mexicano ve "muy difícil" apoyar una posible respuesta bélica a la crisis de Ucrania, que en las últimas horas ha sido invadida por Rusia tras semanas de gran tensión, afirmó este jueves el canciller Marcelo Ebrard.

"Hoy no está planteada (una respuesta bélica a la ofensiva rusa). Tendríamos que revisar si esto llegase a suceder de qué naturaleza sería. Es muy difícil que México apoye una respuesta bélica porque nuestra posición esencialmente es encontrar una salida política", explicó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en una rueda de prensa virtual.

Canciller reitera su llamado a una salida política al conflicto

Las declaraciones del Ejecutivo mexicano se producen después de que durante la madrugada de este jueves tropas rusas invadieran Ucrania por el este apoyadas por tanques y bombardeos, por orden del presidente ruso, Vladímir Putin, una acción que ha sido rechazada por una gran mayoría de países, que ya han impuesto sanciones.

Ebrard explicó que México mantiene las relaciones con la Federación Rusa. "Es una de las cosas que tenemos que hacer, mantener el diálogo con las diferentes partes que están participando desgraciadamente en este conflicto", agregó.

"La posición de México ha sido muy clara (...) Vamos a estar muy claramente en contra del uso de la fuerza y en contra de que se ponga en duda la integridad de un país, independientemente de que sea Ucrania, y en favor de las resoluciones de las Naciones Unidas".

EVACUACIÓN DE MEXICANOS Y FAMILIAS

La embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, explicó que han identificado alrededor de 230 mexicanos, cónyuges e hijos, en Ucrania.

La semana pasada ya se realizó el traslado de una treintena de ellos dentro de Ucrania, ubicándose ahora mismo en la frontera con Rumanía, país al que serían trasladados en las próximas horas.

En las últimas horas alrededor de 50 personas más se han puesto en contacto con la embajada, que prepara una segunda evacuación.

Minutos antes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el Gobierno federal, como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, "seguirá promoviendo que haya diálogo", y evitó una condena directa a Rusia tras la ofensiva militar.

"Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en la Constitución”, manifestó el mandatario.