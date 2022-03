Sedu verifica denuncias por robo a escuelas en la FGE en Monclova

El departamento jurídico de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila (Sedu) solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) avances en las investigaciones en ocho denuncias por los delitos de robo y vandalismo a escuelas de Monclova y la región.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos, titular de la Dirección de Servicios Educativos de la Región Centro, explicó que la dependencia a su cargo no tiene departamento jurídico en Monclova, por lo que la Secretaría de Educación envió del departamento jurídico a una representante legal.

(EL SIGLO COAHUILA)

Explicó que desconoce el número exacto de denuncias por robo o daños a los planteles educativos.

“Las direcciones de las escuelas me informan cuando son víctimas de robo o vandalismo, pero no sé si denuncian o no. En lo que va del presente ciclo (lectivo) son ocho las afectadas” expuso.