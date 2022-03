Secretaría de Educación en Coahuila agradece apoyo de los padres de familia por la paciencia

Autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila en la región Norte de Coahuila, agradeció el apoyo que han otorgado los padres de familia de los alumnos de Jardín de Niños, así como de primarias y secundarias de la región norte de Coahuila; particularmente porque han mantenido la calma, a pesar de las largas esperas.

Lo anterior, durante la tercera jornada de vacunación transfronteriza para los niños de cinco a 11 años, así como de 12 años en adelante, quienes actualmente se les aplica la primera de dos dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech para infantes; que forman parte de la 90 dosis que fueron gestionadas por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Coahuila con autoridades y particulares del estado de Texas.

La profesora Elda Lorena Estrada Villarreal, titular de la dirección de Servicios Educativos de la región norte de Coahuila, recordó que esta jornada de vacunación transfronteriza, es una actividad extraordinaria, pues incluso se están recibiendo camiones de instituciones educativas de los municipios de los cinco manantiales, no solo de Piedras Negras.

"Hay situaciones, cosas que no podemos controlar. El flujo de camiones se detiene en cuanto hay aplicación de vacunas, el día de ayer se llevaron más aplicadores con la idea de agilizar, son cosas que no están a nuestro alcance, nosotros no vacunamos; entonces sí hubo escuelas que quedaron inconformes, molestas porque se les citaron y no lograron pasar; a esas escuelas las citamos el día de hoy a excepción de una que dijo que no, que la reprogramáramos para el jueves", dijo la funcionaria estatal.