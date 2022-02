Sebastián de Torreón confía en ganarle la batalla al cáncer

Ganarle la batalla al cáncer es posible y Sebastián de 16 años de edad está convencido de ello, sobre todo porque dice que tiene un futuro por delante. Sueña con ser ingeniero químico o médico para curar y salvar vidas.

En 2020 fue diagnosticado con sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos y que es muy común en los adolescentes. Sebastián empezó a quejarse de dolor en sus piernas y después le empezó a salir una bolita en su cabeza. Después de 17 ciclos de quimioterapias y 60 radiaciones, en diciembre del año pasado logró entrar en etapa de vigilancia, pero desafortunadamente en enero de este 2022 recayó y nuevamente empezó la batalla contra el cáncer.

Su madre Gaby Ortiz, dice que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les explicaron que ya no pueden darle más quimioterapias a Sebastián, porque su corazón ya alcanzó un grado de toxicidad que no soportaría más tratamiento. Solo le ofrecen cuidados paliativos para mejorar su calidad de vida, pero no saben cuánto tiempo pueda durar así.

Por este motivo, buscaron una nueva esperanza de vida y la encontraron en Monterrey, Nuevo León. Sebastián está dispuesto a seguir, tiene muchas ganas de vivir y de enfrentar un nuevo tratamiento, que consiste en varios ciclos de quimioterapias menos agresivas que se realizarían en dicho estado y un estudio PET, que permite hacer un diagnóstico del cáncer con mayor precisión y que se realizaría en la Ciudad de México.

De entrada, la cantidad que estima la madre de Sebastián es por alrededor de 450 mil pesos y el tratamiento comienza hoy jueves con cuatro ciclos, que tendrán una duración de cinco días, cada tres semanas.

"Sebastián tiene una vida por delante, de todo corazón les pido que le echen la mano a mi hijo, Dios multiplica", dijo Gaby.

Sebastián está encomendado a Dios y confía en la solidaridad de los laguneros. "Nadie quiere esto en su vida, es algo difícil pero yo quiero seguir viviendo, hay muchas cosas que ni siquiera he hecho y por eso pido la ayuda de la gente para poder continuar con mi tratamiento".

PIDEN APOYO DE LOS LAGUNEROS

Como parte de la recaudación de fondos, el adolescente y su madre, originarios de Torreón, Coahuila, mencionaron que en estos días realizarán diferentes actividades como hamburguesadas o rifas.

Piden a la comunidad sumarse a esta noble causa y agradecen sus oraciones y sus buenas vibras.

Quien guste sumarse a las actividades o quien desee realizar alguna aportación económica, puede ingresar a la página de Facebook: Unidos por Sebastián Herrera. También pueden hacer donaciones a la cuenta de débito Bancomer 4152 3136 0620 2195 y el concepto es Donativo Sebastián. La cuenta está a nombre de Gabriela Ortiz Camacho. De igual forma se pueden comunicar al teléfono 871 171 8157.

Esperanza

Un nuevo tratamiento.

* Sebastián tiene 16 años, es de Torreón y en 2020 fue diagnosticado con sarcoma de Ewing, con metástasis en cráneo, pulmones y en huesos.

* El tumor primario estaba en la pelvis.

* Tiene una vida por delante y por eso, pide ayuda de los laguneros para costear un tratamiento de alrededor de 450 mil pesos.

* A partir de hoy, Sebastián buscará una nueva esperanza de vida en Monterrey, Nuevo León.