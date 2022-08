'Se van a enterar de todo', Sergio Mayer Mori hace frente a su ex por dichos sobre 'irresponsabilidad'

Sergio Mayer Mori, de 24 años, asegura que sí es un papá responsable y que regresó a México para hacer frente a los que su ex, la modelo Natalia Subtil, ha dicho públicamente: que no se ha hecho cargo de la manutención de su hija Mila.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Mori fue abordado por los medios, y tranquilamente respondió que volvió de España para encarar a su ex, mayor que él 10 años, y con quien procreó a Mila, que ya tiene cinco años.

"Es difícil tener una hija con una persona con la cual no estás", se sinceró, pues la relación entre él y Natalia terminó desde antes de que naciera Mila, sin embargo, parecía que la relación familiar era cordial porque los abuelos de la pequeña, Sergio Mayer y Bárbara Mori, están al pendiente, según dijo Subtil hace unos días en una entrevista.

Mayer Mori aseguró que muy pronto contará todo lo que ha pasado con el tema de su hija y de su ex, y reiteró que siempre ha estado al pendiente de su hija.

"Va a llegar un momento en el que se van a enterar de todo, lo prometo; siempre he estado al pendiente de mi hija", expresó.

Ante la pregunta de que si le gustaría ser de nuevo papá, admitió que sí, pero bromeó al decir que al menos en 35 años más.

El actor viajó con su perrita, pues le ayuda a calmar la ansiedad: "Definitivamente, es para lo que más me sirve, en el avión, la verdad me pongo muy mal, por eso me la traigo todo el tiempo".

La modelo Raquel Chaves, actual novia del Mori, y de quien está muy enamorado, es parte de su ahora familia, lo cual quiere ponerle de ejemplo a su hija.

"Es un ejemplo hermoso que yo le querría dar a Mila, que vea que tengo una familia".

Mori estuvo fuera de México durante un tiempo, y en sus redes hay fotos en las que aparece disfrutando de Europa con Raquel.

Recientemente, Sergio Mayer se refirió al tema que enfrenta su hijo, y aseguró: "Si mi hijo no está respondiendo como padre, que tenga consecuencias".