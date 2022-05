Se unen taxistas de Saltillo a campaña 'Ni una más, Ni una menos'

El Gremio Taxista independiente se une a la campaña “ni una más, ni una menos”, por lo que todas aquellas unidades que porten un moño morado, para apoyar aquellas mujeres que se sientan en riesgo, sin costo alguno.

Según explicó Diego Ricardo Samaniego López, integrante de dicho movimiento, la intención es erradicar la violencia hacia la mujer y menores, por lo que aquellas unidades que porten un moño morado, puedan trasladarlas al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM), Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), o bien a la Unidad de Integración Familiar (UNIF), sin costo.

Añadió que también en caso de que una mujer sienta que esta peligro o requiera apoyo y ve uno de los carros con el moño, se le brindará independientemente de cualquier costo.

“Estamos para servirles, nos debemos a ciudadanía, esta es una campaña permanente donde queremos que se erradique la violencia hacia la mujer, pues no queremos que suceda lo mismo que en el vecino estado de Nuevo León, no queremos ni una más ni una menos, no queremos que se presente en Saltillo esta situación”, sostuvo.

Las unidades con moño morado ya comenzaron a circular por la ciudad, y se espera que poco a poco más choferes se unan a esta campaña a fin de brindar una mayor seguridad principalmente a las mujeres saltillenses.