¡Se salvó! Frida Sofía no será deportada de Estados Unidos

Frida Sofía no será deportada tras juicio en Estados Unidos por presunta agresión física a su vecina, pues eso se decidió en la primera audiencia efectuada en Miami, Florida.

Frida fue denunciada por Andrea Wilson, por presuntamente agredirla; ella era su amiga de tiempo atrás y alegó ante las autoridades haber sido víctima de violencia por parte de la hija de Alejandra Guzmán.

Se reveló que el caso de la influencer, quien es cantante y modelo, no es tan difícil. Ella no presenció la audiencia, pero aparentemente no hay nada grave en su contra.

La nieta de Silvia Pinal no sufrirá graves consecuencias por sus actos, no va a ser enjuiciada y lo que podría pasarle es únicamente que le manden a realizar unas horas comunitarias.

Aunque este escenario es favorable para Frida, el proceso no ha acabado, pues enfrenta otro problema por haber tenido una conducta inapropiada en un restaurante.