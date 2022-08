Se revela el trailer de El Rey: Vicente Fernández, serie autorizada por la familia Fernández 

El trailer oficial de la serie basada en la vida de Vicente Fernández, ¡por fin llegó!

Con bigote, botas y sombrero se ve al actor Jaime Camil interpretando el tema "Volver, volver", que es uno de los más emblemáticos de "El charro de Huentitán".

Durante el avance de lo que es la única producción autorizada por la familia Fernández Abarca se ve también al actor Sebastián Dante en varios momentos cruciales de la carrera de cantante mexicano, desde el momento en que lo firma una disquera hasta cuando tiene que pisar la cárcel.

FOTO: ESPECIAL

"O les demuestro lo que valgo o me regreso a Guadalajara a ordeñar vacas", se escucha decir a Camil caracterizado como el cantante.

Así también sus problemas familiares provocados por la carrera artística, sobre todo con quien fue su esposa por más de 50 años: Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como "Cuquita", con quien sostuvo un matrimonio rodeado de rumores sobre infidelidades por parte del cantante. En una escena del trailer se ve al personaje de "Cuquita" persiguiéndolo para descubrir si la engaña.

"A veces me da miedo que ya no me necesites, que porque te estás volviendo grande ya te parezca poca cosa", dice el personaje de "Cuquita".

FOTO: ESPECIAL

La bioserie que recorrerá siete décadas desde los orígenes humildes del intérprete de "Acá entre nos" hasta la cima del estrellato se filmó en diferentes locaciones de México y Estados Unidos. Este fue un proyecto que se acordó con Netflix antes de que el cantante mexicano falleciera el 12 de diciembre del 2021.

"Mi historia... mis canciones... mi sentir... y lo mucho que los quiero, muy pronto en Netflix", dijo Vicente Fernández en un video que grabó para la plataforma de streaming.

"El Rey: Vicente Fernández" es protagonizada por Jaime Camil en compañía de los actores Sebastián Dante, quien dará vida a Fernández en su etapa de juventud, y el actor infantil Sebastián García, que plasmará a un Vicente niño que le externa a su padre su inquietud por abandonar la escuela y seguir su pasión por la música.

Como ‘Cuquita’, estará la actriz Marcela Guirado, mientras que Luis Curiel interpretará a uno de los mejores amigos del ganador de dos premios Grammy.

FOTO: ESPECIAL

El estreno de esta serie será el próximo 14 de septiembre y en el elenco también se incluyen los actores Regina Pavón, Kaled Acab, Rubén Zamora, Camila Rojas, Sofía Garza, Mauricio Pimentel, Enoc Leaño y Marisa Saavedra.

Sobre el proyecto Netflix develó que estará compuesto por 36 capítulos y se trata de una producción de la empresa Caracol TV escrita por Dago García, Jhonny Alexander Ortiz, Daniela Richer, Luis Guerrero y Rodrigo Ordóñez, producida por Harold Sánchez.

"Dará acceso a los fanáticos de este legendario cantante y actor mexicano a episodios de su vida nunca antes vistos. Al mismo tiempo, esta historia permitirá a los seguidores de Vicente Fernández volver, volver a sus momentos inolvidables y el legado de una carrera única", detalló la plataforma a través de un comunicado.

En julio de este año la colombiana Camila Rojas dio algunos detalles sobre su papel como Janet, la asistente de Vicente por parte de su disquera, que en esta ficción es llamada "SBS". Una mujer que cuidaba las relaciones de ‘El Charro’ y lo acompañó en presentaciones y conciertos. Este personaje, detalló, surgió a partir de las charlas que los impulsores de la serie tuvieron por meses con el intérprete.

"Ella trabaja en la disquera y hace un equipo con Vicente para desarrollar su carrera lo mejor posible. Intenta decirle cosas, pero él es medio rebelde (risas) en buena onda y se entiende, porque él siempre defendió su esencia, solo si era de acuerdo a su personalidad, aceptaba", contó la actriz.