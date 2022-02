Se reducen considerablemente detenciones por alcoholemia en Torreón

El operativo alcoholímetro tuvo tres semanas de "gracia", donde solamente se retiraban los vehículos de quienes presentaban un nivel de alcohol de 0.40 ó más, pero una vez socializado, se ha detectado entre 8 y 10 unidades por fin de semana, cuando anteriormente eran hasta 100.

Luis Morales Cortés, director de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón, explicó que, en el 2018 y 2019, llegaron a ser hasta mil 700 las personas infraccionadas por conducir en estado de ebriedad, mientras que en 2021 fueron arriba de 3 mil 200.

"Realmente era un número muy importante, aunque nunca incidió en las estadísticas de porcentaje de conductores en estado de ebriedad ni tampoco en la disminución de accidentes viales con consecuencias fatales, provocados por conductores en estado de ebriedad", expresó.

Señaló que la disminución de la cantidad de infracciones, en comparación con años anteriores, es porque los agentes "no tienen que cumplir con una cuota". Aseguró que los agentes no tienen que cumplir con una medida, por lo que, durante la noche en el sector centro, el año pasado, era común ver más de 20 unidades en el perímetro de la Leona Vicario a la Comonfort o hasta la calle 12, mientras que hoy son 2 o máximo 3, con la instrucción de estar sobre vigilancia, actuar hasta después de la 1:30 y 2:00 horas, de modo que "no hay una cacería".

Morales Cortés dijo que los elementos ya no cuentan con bastón, que más allá de ser una herramienta, era un instrumento que "buscaba poner en un predicamento a quien era el conductor, y entonces poner ahí, en tela de juicio, 'si te llevo, te va a costar tanto, entonces mejor ten un arreglo en corto', realmente fue muy notoria la disminución en el número de multas, aplicadas y pagadas, de un 76%".

En contraste, el funcionario explicó que, en el primer mes de 2022, les ha ido bien, pues se han reducido los accidentes por conducir en estado de ebriedad.

Comentó que el operativo de alcoholemia cumple con los protocolos y estándares internacionales, es decir, está ubicado en un punto fijo con una unidad a 100 metros de distancia para alertar de su presencia y cuenta con un médico que certifica a las personas.