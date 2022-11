Se mantienen los secuestros y casos de violación a migrantes en Coahuila

La Casa del Migrante en Saltillo informó que aún se mantienen los casos de secuestro y violación a migrantes, los cuales han sido denunciados por estos al albergue.

Alberto Xicoténcatl, indicó que estos casos ocurrieron en diferentes estados, pero son denunciados al arribar a Saltillo.

“Se está incrementando el número de secuestros, no en Coahuila, pero en los estados vecinos, como es Zacatecas y Tamaulipas, donde la gente mexicana de Guerrero y extranjera que llega a Coahuila, nos comparte que han sido víctimas de secuestro y abuso sexual de mujeres”, dijo.

Expuso que aunque no todos quieren denunciar , el pasado mes 10 personas denunciaron abusos sexuales tanto de adultos como niños.

“No todas quieren denunciar, pero que no se denuncien no quiere decir que no sigan pasando a veces la autoridades dice no porque no tenemos denuncias, es cierto, la gente no denuncia, pero el incremento es significativo.