Se manifiestan por escasez de agua en Gómez Palacio

Al grito de "¡Queremos agua, queremos solución!" se manifestaron habitantes de las colonias de toda la zona de la Expo Feria, Parque Hundido, Pánfilo Natera, Nicolás Fernández, Miguel de la Madrid, La Feria, 14 de Noviembre, y Otilio Montaño, porque dicen que desde que inició la administración han tenido problemas con el suministro de agua.

"Pareciera que han cerrado las válvulas más no me consta, pero el volumen del agua ha disminuido y el agua está turbia, no se puede beber esa agua. El gobierno tiene que invertir en darnos servicios de calidad. Tenemos agua solo en la madrugada, pero muy escasa y lo podemos demostrar fehacientemente. No sube el agua, no hay presión y no sabemos qué sucede", dijo Manuel Paredes Torres, de la colonia Pánfilo Natera Sector I.

El oriente de la ciudad, dijeron los quejosos, está sin agua y llevan así toda la administración.

"No sabemos si es porque no han invertido, no lo sabemos pero hacemos un exhorto a la primera autoridad municipal y también al gobernador, porque es una necesidad apremiante para la ciudadanía", dijo Paredes.

Mencionó que han notado como un olvido por parte de las autoridades salientes, por lo cual pidió atender el problema.

"La autoridad ya se va, pero nosotros seguimos sin agua, sin servicios básicos, sin seguridad, porque los robos están a la orden del día pero el tema apremiante es el agua", aseguró.

Comentó que las personas se han visto en la necesidad de comprar pipas y que también dijo que hay personas discapacitadas que no pueden comprar agua y que no les han mandado pipas por parte del Sideapa para mitigar el impacto negativo de esta falla en el servicio.

"Aquí no hay líderes, todos somos padres de familia", comentó Paredes mientras los manifestantes exponían pancartas con consignas que exigen el derecho a este servicio básico e indispensable para la población.

COMUNICA SIDEAPA PROBLEMA RESUELTO

El Ayuntamiento de Gomez Palacio a través de un comunicado oficial aseguró que al medio día estaba ya funcionando el servicio.

"El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio informa que, debido a diversas variaciones de voltaje en el suministro de la CFE, alrededor de las 2 de la mañana de este miércoles 27 de julio, el pozo número 28 sufrió fallas en la bobina de un contactor. Personal de este organismo operador realizó las labores pertinentes durante la mañana, logrando reparar los desperfectos, el contactor ya está funcionando y el sector de Gómez Palacio que fue afectado por el desperfecto ya cuenta con el servicio de agua potable. De acuerdo a declaraciones del director del organismo, hacia el mediodía se habrá restablecido por completo el suministro y presión en la red".