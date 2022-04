'Se lo tomó personal'; Eugenio Derbez tras ser llamado por AMLO 'pseudoambientalistas'

"Se tomó personal lo del Tren Maya, no fue personal, nosotros quisimos dar voz a la gente que se nos acercó, yo ni siquiera soy experto en eso", explicó Eugenio Derbez, durante su paso por la alfombra roja de la película "¿Y cómo es él?", que produce.

"El pueblo bueno nos pidió ayuda", agregó Derbez en un complejo cinematográfico de Polanco, donde se realizó la premier del filme protagonizado por Zuria Vega, Omar Chaparro y Mauricio Ochmann.

El pasado 23 de marzo hubo una petición pública de un grupo de artistas, académicos, ambientalistas y comunidades originarias de revisar el nuevo tramo del Tren Maya, lo que causó molestia en Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

Al día siguiente, el mandatario mexicano llamó "pseudoambientalistas" a las figuras que aparecieron en el clip.

"¿Cuándo estos artistas, ambientalistas, se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco?", cuestionó en su conferencia mañanera.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el actor mexicano negó haber recibido dinero por su participación en la campaña y respondió que "el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos".

Al mismo tiempo de la discusión, la película CODA, en la que participa el actor mexicano, ganó el Oscar en la máxima categoría el 27 de marzo.

La pregunta obligada el 28 de marzo para el Presidente de la República fue si felicitaría a Eugenio Derbez, pero el gesto nunca llegó, ante ello el actor y productor respondió: "He estado muy deprimido, de hecho si ven las ojeras que traigo se podrán dar cuenta espero que un día me felicite", dijo irónicamente Derbez esta noche.

(FOTO: ARCHIVO)

Vetado de Televisa

De igual forma, Derbez expresó que debido a que siempre ha alzado la voz ha sido objeto de amenazas.

"Me he metido en problemas por eso pero nunca me he quedado callado, para eso tenemos voz, pero si he recibido amenazas, me han vetado", aseguró en la presentación de su nueva película en México y miró a los micrófonos para mencionar: "Ah caray, no está aquí la empresa que me vetó".

La cadena Televisa, contaron en la alfombra, lo vetó debido a que el actor decidió dar su primera entrevista exclusiva al programa "Ventaneando", luego de haber obtenido la estatuilla dorada, situación que no cayó muy bien a la empresa que vio nacer a Eugenio Derbez.