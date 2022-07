'Se llevaron todo el dinero de mi trabajo' actriz Verónica Bravo denuncia robo de banco

Difícil situación por la que está pasando actualmente la actriz Verónica Bravo después de que denunciara que, a raíz de que le robaron su teléfono celular, ladrones también le sustrajeron “todos los ahorros de su vida" a través de la aplicación de su cuenta bancaria.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la intérprete de la “Teniente Ramirez” denunció el robo de sus ahorros.

“A finales de junio me robaron mi celular, solo eso, no me robaron mi tarjeta, no me robaron mi cartera. Mi celular no tenía guardadas las contraseñas, no tenía foto de mi INE, no tenía absolutamente nada y sin embargo, los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero”.

“No me pasó lo mismo con la de Santander, solamente con la de BBVA, me robaron todo el dinero que tenía ahorrado de toda mi vida profesional y de todo mi trabajo”.

Verónica comentó que tras haberse comunicado con el banco, ellos no se hicieron responsables de lo sucedido.

“BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y no se van a hacer responsables de ese robo y este video es el cumplimiento de la advertencia que les hice”.

Para finalizar, Verónica señaló que agotará todas sus posibilidades para que todas las personas sepan que este banco “no era tan seguro como se decía”.

“Voy a agotar los recursos mediáticos y voy a pedirle a toda la gente que quiera apoyarme para que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA Bancomer no es segura, es fácil de usar pero no es nada segura”.

“ Y no solo eso, sino que también se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos y dicen, cuando te roban tu dinero, estás absolutamente sola, yo no voy a hacer nada, estoy muy enojada”, finalizó.

Ante estas declaraciones, diversos usuarios mostraron su molestía y aseguraron que no era la primera vez que este banco hacía estas cosas, mientras que otros comentaban que era responsabilidad de la persona hacerse cargo de su aplicación y de qué hacer después de que su teléfono (en este caso) o tarjetas fueran robadas.