Se incrementará presupuesto en Saltillo para el 2023

Según reveló el Tesorero Municipal de Saltillo, Juan Carlos Villarreal Garza, tras la presentación en Cabildo de la propuesta de Ley de Ingresos y Egresos para el 2023, hacendera a tres mil 2 millones de pesos en total, lo cual representa cerca de 500 millones de pesos más que en el 2022.

Lo anterior, explicó que obedece a diversas causas, entre ellas, el aumento del ocho por ciento a los impuestos en general, ya que como todos los años hay un pequeño aumento por el tema de ajuste por la inflación.

“Es lo que tenemos autorizado por el Congreso del Estado, además de esto, hubo muy buenos ingresos propios recaudados por el predial y por el tema del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, que también nos ayudó a accesar a mejores participaciones por la mezcla que es la recaudación propia, más el agua potable, entonces eso fue lo que se presentó, se autorizó por unanimidad por parte de todos los regidores, y ya se irá al congreso del Estado”, indicó.

Sostuvo que para el próximo año no habrá nuevos impuestos, ya que la indicación del alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller es de no incrementar impuestos y no crear nuevos, si no mejorar la eficiencia en el porcentaje de la recaudación.

“En Saltillo tenemos más de 3010 cuentas catastrales en las cuales nos estamos enfocando para invitar a los ciudadanos a ponerse al corriente en sus impuestos”, señaló.

Asimismo, explicó que la mayor parte de los ingresos provendrán de recursos propios, entre el predial y el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles.

“En Saltillo ha habido mucho movimiento, es una capital muy pujante donde hay mucho movimiento económico de propiedades, terrenos, entre otros, lo cual genera impuestos y de eso es nuestra mayor participación para el presupuesto del próximo año”, concluyó.