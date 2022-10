'Se está enfrentando a un chisme muy complicado: Enrique Guzmán sobre Verónica Castro

Enrique Guzmán negó que le hubiera tocado un seno a Verónica Castro hace 34 años en vivo, durante la transmisión del programa "Mala noche", y no defendió a la conductora de los señalamientos que aseguran que mantuvo conversaciones inapropiadas con niñas menores de edad.

El cantante ofreció una conferencia previo a su concierto en Monterrey, y dijo al programa "Sale el Sol" que entre ellos no hay una amistad íntima, por lo que no podía opinar sobre hechos referentes a la vida privada de la actriz de 70 años.

"Su vida privada no la conozco, entonces eventos de su vida privada fueron los que salieron a la luz, pero no convivimos, nunca la traté, no somos amigos íntimos", expresó.

Sin embargo, el papá de Alejandra Guzmán externó su deseo para que Castro saque adelante este "chisme" que enfrenta.

"La verdad es que se está enfrentando a un chisme muy complicado que espero saque adelante", expresó.

Enrique Guzmán recordó un polémico hecho que pasó hace más de tres décadas en el programa "Mala noche", conducido por Verónica Castro; el abuelo de Frida Sofía negó que hubiera tocado el seno de la también actriz, a pesar de que cuando ocurrió, lo aceptó y hasta bromeó al respecto.

"Ella me acusó que le había agarrado la chichi, no es cierto", dijo frente a la prensa, pero en 1988, durante una charla con la Vero, ambos recordaron lo sucedido, pasaron en cámara lenta el momento y hasta bromearon al respecto; Enrique hasta le pidió a su esposa que lo perdonara por lo que había pasado.

"Eso fue un roce, un tanteo, 'andamos tanteando los terrenos'; confieso que sí llegó a haber un roce; fue aquellita, la que me quedó más a la mano; mi vida, ya me castigaste, ya no se puede juzgar a alguien por lo mismo dos veces, ahora le agarro la otra, para emparejar", expresó Guzmán ante risas.

Frida Sofía, su nieta, lo recordó hoy a través de sus redes sociales con un extracto de una entrevista de cuando le preguntan su opinión sobre las palabras de apoyo que en su momento Carmen Salinas dijo para defender a Frida, Guzmán amenazó de manera indirecta a la fallecida actriz: "Yo soy el abuelo, y yo mato, y ya le dije a Carmen Salinas que no se meta en esa bronca, que le toca fiesta, pinche vieja metiche".