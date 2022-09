Se desploma 40 % venta de viviendas

Se registra un desplome del 40 por ciento en la colocación de créditos del Infonavit y, en consecuencia, un impacto financiero superior a los 20 mil millones de pesos en el país, reveló el presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), capítulo Durango, Salvador Chávez Molina.

Asimismo, la cartera vencida en el país es de 17.85 por ciento, equivalente a 297 mil millones de pesos, mientras que en Durango es del 17.40 por ciento.

"Este año se han registrado de enero a julio menos de 50 mil viviendas en el RUV (Registro Único de Vivienda ), esto implica que actualmente hay registradas alrededor de 83 mil viviendas a nivel nacional, lo que es una situación muy preocupante. Y en construcción andan cerca de 90 mil con las que se tenían registradas el año pasado y las que se tenían en proceso", detalló.

Además, se ha migrado a segmentos de vivienda superiores al millón y medio de pesos. Abajo de este precio no es que no haya demanda, por el contrario, hay una demanda muy fuerte, "sin embargo no está pudiendo ser atendida por varias cuestiones, una de ellas es la inflación y la otra es la presión que se está ejerciendo sobre el costo del suelo", indicó.

En el caso de Durango se ha dejado de construir un 40 por ciento de viviendas, "estamos hablando más o menos de tres mil 200 viviendas al año que estábamos construyendo y la caída que traemos es de alrededor de mil 200, mil 300 viviendas en el estado, en menor número", manifestó.

Quienes han aprovechado esta situación son los bancos ya que hay una buena colocación y el valor de la producción de la industria se mantiene más o menos en los mismos números de los años anteriores, "sin embargo en números de viviendas y en viviendas que se requieren para segmentos de trabajadores de menores ingresos no está siendo atendida", reiteró.